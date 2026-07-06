ETV Bharat / sports

ବ୍ରାଜିଲର ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ସଫର ଶେଷ; ୮୦ ଗୋଲ୍ ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍‌କୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି

Neymar Retires: ବ୍ରାଜିଲର ପରାଜୟର କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାନ ଖେଳାଳି ନେମାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Neymar Retires
ଫୁଟବଲ୍‌କୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ମହାନ ଖେଳାଳି ନେମାର (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 9:52 AM IST

|

Updated : July 6, 2026 at 10:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Neymar Retires: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ବ୍ରାଜିଲର ଷଷ୍ଠ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ନରୱେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୫ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ରାଜିଲକୁ ୨-୧ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏହି ପରାଜୟର କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ରାଜିଲର ମହାନ ଖେଳାଳି ନେମାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହିତ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଫୁଟବଲର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାବୁକ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନେମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ସବୁମତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଏବେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଆଜି ମୋର ଏହି ଯାତ୍ରା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା।"

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁଜର୍ସିର ମେଟ୍‌ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଦଳ ନରୱେ ଉପରେ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନରୱେର ଡିଫେନ୍ସ ବ୍ରାଜିଲ୍‌କୁ ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ଏବଂ ସବୁଆଡୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା। ଖେଳର ୭୯ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଆନ୍ଦ୍ରେସ୍ ସ୍କେଲଡେରପଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ପାସ୍‌ ଉପରେ ଏର୍ଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡ ହେଡର୍ ଜରିଆରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନରୱେକୁ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ହାଲାଣ୍ଡ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍କୋର ୨-୦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ବ୍ରାଜିଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।

ବ୍ରାଜିଲ୍ ପେନାଲ୍ଟି ପାଇ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍

ମ୍ୟାଚର ଶେଷ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍‌ରେ ନରୱେର ଖେଳାଳି ଲିଓ ଓଷ୍ଟିଗାର୍ଡ ବ୍ରାଜିଲ୍‌ର କେସେମିରୋଙ୍କୁ ଭୁଲ୍ ତରିକାରେ ଅଟକାଇଥିଲେ (ଫାଉଲ୍ କରିଥିଲେ)। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲ୍‌କୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ମିଳିଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ସମୟର ୧୦ମ ମିନିଟ୍‌ରେ ନେମାର ଏହି ପେନାଲ୍ଟିକୁ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଗୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାଜିଲ୍ ଜିତି ପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳର ପରାଜୟ ବ୍ୟବଧାନ ସାମାନ୍ୟ କମି (୨-୧) ଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ନରୱେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୮୮ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।

୮୦ ଗୋଲ୍ ସହିତ ନେମାର କଲେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ

ନେମାରଙ୍କ ଏହି ଗୋଲ୍ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ୮୦ତମ ଗୋଲ୍ ଥିଲା। ସେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ପାଇଁ ସୋଟ୍ ୧୩୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୮୦ଟି ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୫୯ ଥର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ସାଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍‌ରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ନେମାର ବ୍ରାଜିଲ୍‌କୁ ୨୦୧୩ର ଫିଫା କନଫେଡେରେସନ୍ କପ୍ ଜିତାଇବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ୨୦୧୬ର ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ନିଜ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତାଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

FIFA 2026: ୮୮ ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ି ଅନ୍ତ, ପ୍ରଥମ ଥର ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ

୪୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋନାଲଡୋ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହାସଲ କଲେ ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା

Last Updated : July 6, 2026 at 10:00 AM IST

TAGGED:

NEYMAR RETIRES
FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
NEYMAR ANNOUNCES RETIREMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.