କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ଆଖି ବୁଜିଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଟ୍ରେଭର ମ୍ୟାକମହୋନ

Trevor McMahon Dies: ଟ୍ରେଭର ମ୍ୟାକମହୋନଙ୍କର ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି।

Trevor McMahon Dies
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଟ୍ରେଭର ମ୍ୟାକମହୋନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ (gettyimages)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 13, 2026 at 12:54 PM IST

Trevor McMahon Passes Away, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜୀବିତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ଟ୍ରେଭର ମ୍ୟାକମହୋନଙ୍କର ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେଭର ମ୍ୟାକମହୋନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ୱେଲିଂଟନ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

କ୍ୟାରିୟର ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ

୧୯୨୯ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ୱେଲିଂଟନଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଟ୍ରେଭର ମ୍ୟାକମହୋନ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କରିୟର ବହୁତ ଲମ୍ବା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଖେଳ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ୧୯୫୫-୫୬ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

ମ୍ୟାକମହୋନ କରାଚିଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ହୋଇଥିବା ୮ଟି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ୪ଟିରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଦଳ ସହ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା।

କିପରି ଥିଲା ଟ୍ରେଭର ମ୍ୟାକମହୋନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର

ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍: ଟ୍ରେଭର ମ୍ୟାକମହୋନ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ ୫ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲେ। ୧୯୫୬ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ନିଜର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।

ବ୍ୟାଟିଂ: ଜଣେ ୱିକେଟକିପର ଭାବେ ମ୍ୟାକମହୋନ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସେତେଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ମାତ୍ର ୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ: ମ୍ୟାକମହୋନ ୩୭ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ (First-class) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪୪୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ୪୨ ରନ୍ ସ୍କୋର ଥିଲା।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ଟ୍ରେଭର ଟ୍ରେଭର ମ୍ୟାକମହୋନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ। ସେ ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ଥିଲେ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜୀବିତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ରହିଥିବା ଟ୍ରେଭର ମ୍ୟାକମହୋନ, ପ୍ରଥମେ ୧୯୫୫/୫୬ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କରାଚିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଗସ୍ତରେ ଆଠଟି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଡୁନେଡିନର କାରିସବ୍ରୁକଠାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲେ।

ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ ଟ୍ରେଭର ମ୍ୟାକମହୋନ ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍ ପାଇଁ ୩୭ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଟ୍ରେଭରଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମବେଦନା ରହିଛି।"

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

