IND vs NZ: ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ, ଭାରତରେ 37ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ODI ସିରିଜ ଜିତିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
IND vs NZ 3ୟ ODI: ତୃତୀୟ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ODIରେ ଭାରତକୁ 41 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଇତିହାସ ରଚିଛି ।
Published : January 18, 2026 at 10:40 PM IST
New Zealand wins one day series after 37 years ଇନ୍ଦୋର (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ 124 ରନ୍ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇଛି । କାରଣ ରବିବାର ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ୪୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜ୍ 2-1ରେ ଜିତି ନେଇଛି । ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତ ମାଟିରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ବିଜୟ ହୋଇଛି । 1988 ପରଠାରୁ ଭାରତରେ 8ଟି ପ୍ରୟାସ ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି । କୋହଲି ଆଜି ନିଜର 85ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ମାରିଥିବା ବେଳେ 54ତମ ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ । କିୱିଟିମ୍ ଭାରତକୁ 338 ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା । ଟାର୍ଗେଟ୍ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟୀ କରିପାରିନାହିଁ । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର 338 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ 46 ଓଭରରେ 296 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। କୋହଲି ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳି ଭାରତର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 124 ରନରେ ତାଙ୍କର ଆଉଟ ହେବା ସେହି ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଥିଲା।
Records keep tumbling 👑@imVkohli | #TeamIndia | #INDvNZ pic.twitter.com/NPmNWWlDnG— BCCI (@BCCI) January 18, 2026
କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ 53 ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ 52 ରନ ଭାରତକୁ ମ୍ୟାଚରେ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ରନ ବିଜୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା । ଏହି ତିନି ଜଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ ODI ସିରିଜ ହାରିଛି ।
New Zealand overcome Virat Kohli's brilliance to clinch the ODI series 2-1 👏#INDvNZ 📝: https://t.co/MRZ6l9RU7y pic.twitter.com/pk5NXiI0ik— ICC (@ICC) January 18, 2026
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 50 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ 337 ରନ କରିଥିଲା ।
Take a bow @imVkohli!— BCCI (@BCCI) January 18, 2026
He departs after a fantastic knock of 124 runs.#TeamIndia #INDvNZ pic.twitter.com/iade3iJmHJ
ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର 5 ରନରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା । ଉଭୟ ଓପନର ହେନରୀ ନିକୋଲ୍ସ (0) ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ କନୱେ 5 ରନରେ ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ଫର୍ମରେ ଥିବା ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ ଏବଂ ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ 53 ରନ ଯୋଡ଼ି ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ୟଙ୍ଗ 30 ରନ କରିବା ପରେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ।
Virat Kohli's 54th ODI ton keeps India in the hunt in Indore 👊#INDvNZ 📝: https://t.co/MRZ6l9RU7y pic.twitter.com/EvexD3AmZj— ICC (@ICC) January 18, 2026
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଥିବା ମିଚେଲ ଆଉ ଏକ ଦୃଢ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିଲେ । ସେ 131 ବଲ୍ ରୁ 137 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 15 ଚୌକା ଏବଂ 3 ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ମିଚେଲ ଭାରତରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର 50ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 219 ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରୀ ଗଠନ କରି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ 300 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ।
New Zealand register a 41-run victory in the decider and win the series 2-1— BCCI (@BCCI) January 18, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/KR2ertVUf5#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/JuuARZ4y53
ଫିଲିପ୍ସ 88 ବଲ୍ ରୁ 106 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 9ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା । ବ୍ରେସୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ୩୩୦ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ରାଣା ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଅର୍ଶଦୀପ ୧୦ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୬୩ ରନ୍ ଦେଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ହର୍ଷିତ ରାଣା ମଧ୍ୟ 10 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 84 ରନ୍ ଦେଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
Glenn Phillips joins the act in Indore with a towering century 👏#INDvNZ 📝: https://t.co/MRZ6l9Rmi0 pic.twitter.com/ABp9dCbHy8— ICC (@ICC) January 18, 2026
ଦଳରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ-
ଭାରତ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ ।
ସାତଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଇନ୍ଦୋରରେ ଭାରତର ଏହା ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ୮ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୬ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୨ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର, କ୍ରମାଗତ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ହାରିଛି ।
ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଫଳାଫଳ (୨୦୧୬ ପରଠାରୁ)
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ: ପାଞ୍ଚଟି ସିରିଜ୍ । ତିନୋଟି ବିଜୟ । ଦୁଇଟି ପରାଜୟ
ଅନ୍ୟ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ: ୧୪ଟି ସିରିଜ୍ । ୧୩ଟି ବିଜୟ । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୧ଟି ପରାଜୟ (ଆଜି)