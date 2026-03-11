ETV Bharat / sports

NZ vs SA: ଗୋଟିଏ ସିରିଜ୍, ଦୁଇ ଅଧିନାୟକ! ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାରିବା ପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତଠାରୁ ପରାଜୟର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରୁଛି 'କିୱି' ବାହିନୀ।

New Zealand vs South Africa Series
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାରିବା ପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 11, 2026 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

New Zealand vs South Africa Series: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତଠାରୁ ପରାଜୟର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରୁଛି 'କିୱି' ବାହିନୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଏହି ସିରିଜରେ ଏକ ଅଜବ ତଥା ରୋମାଞ୍ଚକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ। ଗୋଟିଏ ସିରିଜରେ ଜଣେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।

ସାଣ୍ଟନର ଓ ଲାଥାମ ସମ୍ଭାଳିବେ ଦାୟିତ୍ୱ

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଏହି ସିରିଜରେ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଟମ୍ ଲାଥାମଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରେ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଦଳର କମାଣ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟମ୍ ଲାଥାମ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ।

ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଲାଥାମ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୨୩ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ ଖେଳିଥିଲେ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲଢ଼େଇ

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ରମାଗତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବାରୁ ଦଳର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର, ଡେଭନ କନୱେ ଓ ଲୋକି ଫର୍ଗୁସନ କେବଳ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ।

ସେହିପରି ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ, ଡାରିଲ ମିଚେଲ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଏବଂ ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ତାରକା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି।

କେଉଁ ଖେଳାଳି କେବେ ଖେଳିବେ?

  • ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ, ପ୍ରଥମ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍)
  • ଟମ୍ ଲାଥାମ (ୱିକେଟକିପର ଓ ଅଧିନାୟକ, ଶେଷ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍)
  • କିଓନ କ୍ଲାର୍କ (୪ର୍ଥ ଓ ୫ମ ମ୍ୟାଚ୍), ଜୋଶ କ୍ଲାର୍କସନ, ଡେନ କ୍ଲିଭର (ୱିକେଟକିପର)
  • ଡେଭନ କନୱେ (ପ୍ରଥମ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍), ଲୋକି ଫର୍ଗୁସନ (୨ୟ ଓ ୩ୟ ମ୍ୟାଚ୍)
  • ଜାକ୍ ଫଲ୍କସ, ବେଭନ ଜାକବ୍ସ, କାଇଲ୍ ଜାମିଏସନ୍, ନିକ୍ କେଲି
  • ଜୟଡେନ ଲେନୋକ୍ସ, କୋଲ ମ୍ୟାକକୋଞ୍ଚି, ଜିମି ନିଶାମ, ଟିମ୍ ରବିନ୍ସନ, ବେନ୍ ସିୟର୍ସ, ନାଥନ ସ୍ମିଥ୍ ଓ ଇଶ ସୋଧି।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ) (ମ୍ୟାଚ୍ ୧-୩), କାଟେନ କ୍ଲାର୍କ (ମ୍ୟାଚ୍ ୪, ୫), ଜୋଶ କ୍ଲାର୍କସନ, ଡେନ୍ କ୍ଲିଭର (ୱିକେଟ କିପର) (ମ୍ୟାଚ୍ ୪-୫), ଡେଭନ କନୱେ (ୱିକେଟ କିପର) (ମ୍ୟାଚ୍ ୧-୩), ଲକି ଫର୍ଗୁସନ (ମ୍ୟାଚ୍ ୨-୩), ଜାକ୍ ଫଲ୍କସ, ବେଭନ ଜାକବ୍ସ, କାଇଲ ଜାମିସନ, ନିକ୍ କେଲି, ଟମ୍ ଲାଥାମ (ୱିକେଟ କିପର, ମ୍ୟାଚ୍ ୪, ୫ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ), ଜୟଡେନ ଲେନକ୍ସ (ମ୍ୟାଚ୍ ୪-୫), କୋଲ ମ୍ୟାକକୋଞ୍ଚି, ଜିମି ନୀଶମ, ଟିମ୍ ରବିନ୍ସନ, ବେନ୍ ସିୟର୍ସ, ନାଥାନ ସ୍ମିଥ୍, ଇଶ ସୋଧି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ 'ରାଗ', ଆଇସିସି ନେଲା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ ୮ଟି ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ହେବ ମ୍ୟାଚ୍

IPL 2026: ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଶିବିରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଦିଗ୍‌ଗଜ; ଦଳ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କଲା ନୂଆ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍

TAGGED:

NEW ZEALAND VS SOUTH AFRICA SERIES
TOM LATHAM
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
NEW ZEALAND T20I SQUAD
NEW ZEALAND NAME 18 MEMBER SQUAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.