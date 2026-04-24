ଓଲିମ୍ପିଆନ୍ରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍: ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସୁଜି ବେଟ୍ସ
Published : April 24, 2026 at 3:21 PM IST
Suzie Bates Retirement, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ସୁଜି ବେଟ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ୱେଲ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ତାଙ୍କର ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ଓ ସଫଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିବ।
ମାତ୍ର ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ 'ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫର୍ନସ' ପାଇଁ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ସୁଜି ଆଜି ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ମହାରଥୀ। ନିକଟରେ ସେ ଆଘାତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍କୁଲ 'ଓଟାଗୋ ଗର୍ଲ୍ସ ହାଇସ୍କୁଲ'ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୫ ଜଣିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଯେଉଁଥିରେ ସୁଜି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନଜର ଆସିବେ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ। ୨୦୨୪ରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦଳକୁ ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ କରି ଦଳରୁ ବିଦାୟ ନେବା। ଅବସର ନେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ସୁଜି ବେଟ୍ସ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ୨୦ ବର୍ଷ କେମିତି ବିତିଗଲା ମୁଁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖେଳିବା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା। ମୋର ଶେଷ ମିଶନ୍ ହେଉଛି ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେବି।"
ବେଟ୍ସଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା ଉପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଏମିଲିଆ କେର୍ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାଦିନେ ସୁଜି ମୋର ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋତେ ସେହି ଦଳରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିନାୟିକା ଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦଳୀୟ ସାଥୀ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ନିଜେ ସବୁକିଛି ବୟାନ କରୁଛି। ସେ କ୍ରିକେଟ୍, ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ୍। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫର୍ଣ୍ଣସ୍ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ବହୁତ ଅନୁଭବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତି ବାକି ଅଛି।"
ସୁଜି ବେଟ୍ସ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଯିଏ କି ୨୦୦୮ ଓଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଏବଂ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କ୍ରିକେଟରେ ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଭାବେ ସେ ‘ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫର୍ଣ୍ଣସ୍’ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅବସର ଘୋଷଣା ବେଳେ ସୁଜି ବେଟ୍ସ ନିଜ ପରିବାର, ସାଥୀ ସ୍କଟ୍ଟି ଓ ନିଜର ସମସ୍ତ କୋଚ୍ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।