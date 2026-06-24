ଖେଳ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଏହି ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିକେଟର
Bob Blair death: ବ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ୧୯୫୩ ମସିହାର ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଦେଖାଇଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ସାହସ ପାଇଁ ମନେ ରଖାଯାଏ।
Published : June 24, 2026 at 11:46 AM IST
Bob Blair passes away: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବବ୍ ବ୍ଲେୟାରଙ୍କର ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜର ୯୪ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିବା ବ୍ଲେୟାର କେବଳ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ନଥିଲେ ବରଂ ସାହସ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋଭାବର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନିଧନରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନଟିଂହମଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
୧୯୫୨ ରୁ ୧୯୬୪ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୧୯ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବ୍ଲେୟାର ୪୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୫୯ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚରେ ୩୩୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ୧୯୫୬-୫୭ ସିଜନ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତ୍ର ୯ ର ହାରାହାରିରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଥର ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ୯ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାର କାରନାମା କରିଥିଲେ।
Bob Blair, whose courage in the face of unimaginable grief became one of New Zealand sport's most enduring stories, has passed away in England on his 94th birthday.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 24, 2026
More | https://t.co/ulvE4L7pBY pic.twitter.com/gThNoT6uGn
ବ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ୧୯୫୩ ମସିହାର ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଦେଖାଇଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ସାହସ ପାଇଁ ମନେ ରଖାଯାଏ। ଏଲିସ୍ ପାର୍କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ନେରିସା ଲଭ୍ କ୍ରିସମାସ ଇଭ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଟାଙ୍ଗିୱାଇ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋଟ ୧୫୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ଲେୟାର ଟିମ୍ ହୋଟେଲରେ ଶୋକ ମନାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ସଙ୍କଟରେ ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ୱିକେଟ୍ ବାକି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଏଲିସ୍ ପାର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ୨୩ ହଜାର ଦର୍ଶକ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲେୟାର ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବର୍ଟ ସଟକ୍ଲିଫ୍ ଥିଲେ, ଯିଏକି ବଲ୍ ବାଜିବା କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଯାଇ ଫେରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଶେଷ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୩୩ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଭାଗିଦାରୀରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ୨୫ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲେୟାର ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଆରୁ ଫେରିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ସାରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କରତାଳିର ଗର୍ଜନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ବି କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ।
Bob Blair passed away at the age of 94. He was the 5th oldest living Test cricketer and the man behind one of the most inspiring stories in New Zealand cricket history.— Vijay Anaparthi (@VijayCricketFan) June 24, 2026
In 1953, NZ toured South Africa for 5 match Test series. During the 2nd Test, 21 year old fast bowler Bob… pic.twitter.com/OcvrK7RE7p
ବ୍ଲେୟାର ଏବଂ ଟାଙ୍ଗିୱାଇ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାହାଣୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟକୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ 'ଟାଙ୍ଗିୱାଇ ଶିଲ୍ଡ' ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରଫି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପାରମ୍ପରିକ କାଠ ଏବଂ ଟାଙ୍ଗିୱାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ପଥରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲେୟାର ସେହି ଐତିହାସିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଶେଷ ଜୀବିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଖେଳାଳି ଥିଲେ।
୧୯୫୩ ଗସ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲେୟାର ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ୧୯୬୪ ମସିହାରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲପାଇବା କେବେ ହେଲେ କମି ନଥିଲା। ସେ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ବି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ସିଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ। ଖେଳରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ, ନର୍ଦ୍ଦନ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କୋଚିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।