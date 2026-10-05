ଦେଶ ପରେ ଟି20 ଲିଗ୍ ଆଗ! BBL ଖେଳିବାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ କ୍ରିକେଟର
ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ନିକ୍ କେଲିଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
Published : October 5, 2026 at 5:21 PM IST
Michael Bracewell: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବ୍ରେସୱେଲ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ 'କାଜୁଆଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ' ଅଧୀନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ଏବଂ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଘରୋଇ ଟି୨୦ ଲିଗ୍ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ (ବିବିଏଲ୍)ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ରେସୱେଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୧୦୫ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଛାଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପୂର୍ବପରି ବଜାୟ ରହିଛି। ସେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଘରୋଇ ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଦଳର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ।
ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ କ୍ୟାରିୟରର ଏହି ସମୟରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ର ସମର୍ଥନ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ଜଣେ ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯାହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାପ୍ସ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ ସିରିଜ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି।"
ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ନିକ୍ କେଲିଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ୩୩ ବର୍ଷୀୟ କେଲିଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫୁଲ୍-ଟାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିଛି। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଗତ କିଛି ସିଜନରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଥିବା କେଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି।
Another New Zealand player relinquishes their central playing contract ahead of a busy summer of cricket 👀 https://t.co/ES00pSUNx0— ICC (@ICC) October 5, 2026
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କୋଚ୍ ରବ୍ ୱାଲ୍ଟର ନିକ୍ କେଲିଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ୱାଲ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକ୍ କେଲି ଅନେକ ସିଜନ ହେବ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବା ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ସେ ନିଜ ଖେଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରନ୍ତି।
ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି, ଯିଏକି ବିଦେଶୀ ଲିଗ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୬-୨୭ ସିଜନ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାଜୁଆଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବାଛିଥିଲେ। ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ୍, ଆଡମ ମିଲ୍ନେ ଓ ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଖେଳାଳିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ବିଦେଶୀ ଘରୋଇ ଲିଗ୍ରେ ଖେଳିବା ବିକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଖେଳାଳି:
ଟମ୍ ବ୍ଲଣ୍ଡେଲ, ଡେଭନ କନୱେ, ଜାକବ୍ ଡଫି, ମ୍ୟାଟ୍ ଫିସର, ଜ୍ୟାକ୍ ଫଲ୍କସ, ମିଚେଲ୍ ହେ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରି, କାଇଲ୍ ଜେମିସନ, ଟମ୍ ଲାଥମ, ନିକ୍ କେଲି, ଡେରିଲ୍ ମିଚେଲ୍, ହେନ୍ରି ନିକୋଲ୍ସ, ୱିଲ୍ ଓ'ରୁର୍କେ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ରଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର୍, ବେନ୍ ସିୟର୍ସ, ନାଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍, ବ୍ଲେୟାର୍ ଟିକନର୍ ଓ ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ।