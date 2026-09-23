ETV Bharat / sports

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଘୋଷଣା; ଆହତ କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି‌

New Zealand Squad: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ଏକ 16 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।

New Zealand Announces 16 Member T20I Squad for India Series
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଘୋଷଣା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs NZ T20I Series: ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର 2026 ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜଲାଣ୍ଡ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟର ତିନିଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ନିଜ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଟି20 ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଡମ୍ ମିଲ୍‌ନେଙ୍କର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଟି20 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା

ବ୍ଲାକ୍‌କ୍ୟାପ୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ 5 ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ 16 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। 22 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଡମ୍ ମିଲ୍‌ନେ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହତ କାରଣରୁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ରଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବେନ୍ ସିୟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆହତ କାରଣରୁ ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହାନ୍ତି।

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସ୍କ୍ୱାଡ୍

ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ୍, ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ୍, ଜାକବ୍ ଡଫି, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ୍, ଡେଭନ୍ କନୱେ, ଜ୍ୟାକ୍ ଫକ୍ସ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରି, ବେଭନ୍ ଜ୍ୟାକବ୍ସ, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ୍, ଏଡମ୍ ମିଲ୍‌ନେ, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ, ନେଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍।

ଦଳ ଚୟନ ଉପରେ କ’ଣ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍?

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରବ୍ ୱାଲ୍ଟର ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଦଳକୁ ନେଇ ନିଜ ବୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଏହି କିୱି ଦଳରେ 7 ଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କୋଚ୍ ରବ୍ ୱାଲ୍ଟର କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା। ଆମକୁ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚୁର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମ ବୋଲିଂରେ ଏତେ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ଆମେ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତ 16 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ୱର୍କଲୋଡ୍ (କାର୍ଯ୍ୟଭାର)କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ।"

ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି20 ସିରିଜ୍‌ର ସୂଚୀ:

ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି20 ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 22 ଅକ୍ଟୋବରରେ କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ 24 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍‌, ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ 30 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅକ୍‌ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶେଷ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ 1 ନଭେମ୍ବରରେ ହାମିଲ୍ଟନରେ ହେବ। ଟି20 ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ 4 ନଭେମ୍ବରରୁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି20 ସିରିଜ୍
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି20 ଦଳ ଘୋଷଣା
ଭାରତର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସୂଚୀ
16 ଜଣିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଘୋଷଣା
IND VS NZ T20I SERIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.