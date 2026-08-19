ETV Bharat / sports

ICC ଜାରି କଲା ସଦ୍ୟତମ ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଂ: ଶେଷ ହେଲା ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍‌ଙ୍କ ରାଜ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ହେଲେ ନମ୍ବର-1 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍?

ଆଇସିସି ନିଜର ସଦ୍ୟତମ ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଓଲଟପାଲଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Latest ICC Test Rankings
ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଂରେ ଶେଷ ହେଲା ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍‌ଙ୍କ ରାଜ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Latest ICC Test Rankings: ଆଇସିସି ନିଜର ସଦ୍ୟତମ ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଓଲଟପାଲଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଧିପତ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ସିଧାସଳଖ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଜୋ ରୁଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଫାଇଦା ମିଳିଛି।

ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସଦ୍ୟ ରାଙ୍କିଂରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଫାଇଦା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାରୀଙ୍କର ରେଟିଂ ୮୫୨ ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଜୋ ରୁଟ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଫାଇଦା ମିଳିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୪୦ ରେଟିଂ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଆସିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୮୩୩ ରେଟିଂ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍‌ଙ୍କୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ହେଡ୍ ତିନିଟି ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି ସିଧାସଳଖ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ୮୧୯ ରହିଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ୭୭୫ ରେଟିଂ ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନଙ୍କ ରାଙ୍କିଂ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ୭୪୩ ରେଟିଂ ସହ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବଜାୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ ୭୩୩ ରେଟିଂ ସହ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ବାବର ଆଜମ ମଧ୍ୟ ୭୧୬ ରେଟିଂ ସହ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଥରର ରାଙ୍କିଂରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରାଙ୍କିଂ ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର (୧୯ ଅଗଷ୍ଟ) ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ, ଆଗାମୀ ରାଙ୍କିଂରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବୋଲରମାନଙ୍କ ରାଙ୍କିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ସଦ୍ୟତମ ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିରେ ଅନେକ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଅଧିନାୟକ ନଜମୁଲ ହୁସେନ୍ ଶାନ୍ତୋ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାଲିକାରେ ନଅଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୨୦ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଡାରୱିନ୍‌ଠାରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୮୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ମୋମିନୁଲ ହକ୍ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୩୧ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ୪୯ ରନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଅପରାଜିତ ୩୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପାଞ୍ଚଟି ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠି ୩୦ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

LATEST ICC TEST RANKINGS
TRAVIS HEAD ICC RANKINGS
NEW TEST NO 1 BATSMAN
ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଂ
ICC TEST RANKINGS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.