ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବୋଲିଂ! ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ସହ ଡବଲ୍ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଲେ ଏହି ଖେଳାଳି
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଚ୍ୟାଡ୍ ଲେକକ୍ ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଡବଲ୍ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
Published : October 15, 2026 at 2:25 PM IST
5 Wickets in One Over: କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିବା ଅନେକ ବୋଲରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବୋଲର ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏହି ବୋଲରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଚ୍ୟାଡ୍ ଲେକକ୍। ସେ ନିଜ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଓଭରର ବାକି ୪ଟି ବଲ୍ରେ ସେ କ୍ରମାଗତ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ 'ଡବଲ୍ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍' ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ୍ରମାଗତ ୩ଟି ୱିକେଟ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କୁହାଯାଏ, ସେହିପରି କ୍ରମାଗତ ୪ଟି ୱିକେଟ୍କୁ ଡବଲ୍ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କୁହାଯାଏ।
ଚ୍ୟାଡ୍ ଲେକକ୍ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାର ଏହି ଚମତ୍କାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲିଗ୍ରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବୋଲର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଲେକକ୍ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କ୍ୱାଜୁଲୁ-ନଟାଲ୍ ଇନଲାଣ୍ଡ ଟସ୍କର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟି୨୦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲିଗ୍ରେ ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ କ୍ୱାଜୁଲୁ-ନଟାଲ୍ ଇନଲାଣ୍ଡ ଟସ୍କର୍ସ ଏବଂ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପୁଲ୍-ବି'ର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ଟସ୍କର୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳ ୧୮ ଓଭର ସୁଦ୍ଧା ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ପ୍ରାୟ ୧୯୦ ରନ୍ କରି ବହୁତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ୧୯ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଚ୍ୟାଡ୍ ଲେକକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ।
https://t.co/G1HFGUHhJQ— Proteas Media (@ProteasMedia) October 14, 2026
ଏହି ଓଭରରେ ସେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ମିଳିନଥିଲା। ଓଭରର ଶେଷ ଚାରିଟି ବଲ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରି ସେ ନିଜର ଡବଲ୍ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଓଭର ଯੋଗୁଁ ଟାଇଟନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୫ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଲେକକ୍ ନିଜର ୪ ଓଭରର ସ୍ପେଲ୍ରେ ମାତ୍ର ୨୬ ରନ୍ ଦେଇ ମୋଟ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଲେକକ୍ଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳ ୧୯.୫ ଓଭରରେ ୨୦୪ ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଟାଇଟନ୍ସ ପାଇଁ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଲହୁଆନ୍-ଡ୍ରେ ପ୍ରେଟୋରିୟସ୍ ୨୨୫ ର ଧମାକାଦାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୩୬ ବଲ୍ରେ ୮୧ ରନ୍ (୧୧ ଚୌକା, ୪ ଛକା) କରିଥିଲେ। ୨୦୫ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କ୍ୱାଜୁଲୁ-ନଟାଲ୍ ଇନଲାଣ୍ଡ ଟସ୍କର୍ସ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୮୩ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ ମାଇକେଲ୍ ଏରଲ୍ୟାଙ୍କ ୫୬ ରନ୍ର ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଦଳକୁ ପରାଜୟରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଟାଇଟନ୍ସ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୨୧ ରନ୍ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା।