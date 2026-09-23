ETV Bharat / sports

ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜୋ ରୁଟ୍; 23 ହଜାର ରନ୍ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି କୋହଲି

Joe Root: ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜୋ ରୁଟ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।

Joe Root Beats Sachin Tendulkar
ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜୋ ରୁଟ୍ (IANS & AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 11:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Joe Root New Recod: ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜୋ ରୁଟ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ରୁଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 23000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାମଲାରେ ଭାରତର ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଜୋ ରୁଟ୍ ନିଜର 521ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇନିଂସରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର 522ଟି ଇନିଂସରେ 23000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ରେକର୍ଡରେ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି 490ଟି ଇନିଂସରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଥିଲେ।

ଜୋ ରୁଟ୍‌ଙ୍କୁ 23000 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ତିନି ରନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ର୍ରିଷ୍ଟ ଫ୍ଲିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୌକା ମାରି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲବରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି । 23000 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ତାଲିକାରେ ରୁଟ୍‌ଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର (34357), ବିରାଟ କୋହଲି (28359), କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା (28016), ରିକି ପଣ୍ଟିଂ (27483), ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ (25957), ଜାକ୍ କାଲିସ୍ (25534) ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ (24208) ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ 23000 ରନ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି:

  • 490 ଇନିଂସ - ବିରାଟ କୋହଲି (ଭାରତ)
  • 521 ଇନିଂସ - ଜୋ ରୁଟ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ)
  • 522 ଇନିଂସ - ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର (ଭାରତ)
  • 544 ଇନିଂସ - ରିକି ପଣ୍ଟିଂ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ)
  • 551 ଇନିଂସ - ଜାକ୍ କାଲିସ୍ (ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା)
  • 568 ଇନିଂସ - କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା)
  • 576 ଇନିଂସ - ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ (ଭାରତ)
  • 645 ଇନିଂସ - ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା)

ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ରୁଟ୍‌ଙ୍କ ସଫଳତା ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିନିକିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ପୂର୍ବରୁ ରୁଟ୍‌ଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ 7826 ରନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି 51 ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେ ଦିନିକିଆରେ 20ଟି ଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ରୁଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 23000 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍‌ ପାର୍ କରି ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି:

  • 34357 - ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର (ଭାରତ)
  • 28359 - ବିରାଟ କୋହଲି (ଭାରତ)
  • 28016 - କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା)
  • 27483 - ରିକି ପଣ୍ଟିଂ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ)
  • 25957 - ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା)
  • 25534 - ଜାକ୍ କାଲିସ୍ (ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା)
  • 24208 - ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ (ଭାରତ)
  • 23041 - ଜୋ ରୁଟ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜୋ ରୁଟ୍
ଦ୍ରୁତ 23000 ରନ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି
କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍‌ଧାରୀ ଖେଳାଳି
ଜୋ ରୁଟଙ୍କ ନୂଆ କ୍ରିକେଟ୍ ରେକର୍ଡ
JOE ROOT 23000 RUNS MILESTONE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.