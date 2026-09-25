ETV Bharat / sports

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ! ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ନେପାଳ

AFG vs NEP: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Asian Games Cricket Nepal Defeats Afghanistan
ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ନେପାଳ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games Cricket: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରେ ଶୁକ୍ରବାର (୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୦୨୬) ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ନେପାଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୦୨ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଜବାବରେ ନେପାଳ ୧୮ ତମ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ନେପାଳ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦୀପ ଜୋରା ସର୍ବାଧିକ ୩୪ ଏବଂ ରୋହିତ ପୌଡେଲ ୩୩ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଐରୀ ୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳର କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଜ୍‌ରେ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ରହି ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ଫୈସଲ ଶିନୋଜାଦା ଏବଂ ନଜିବୁଲ୍ଲା ଜାଦ୍ରାନ ୩୦ ରନ୍ ଲେଖାଏଁ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ନେପାଳ ପାଇଁ କୁଶଲ ଭୁର୍ଟେଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କୁଶଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଲଳିତ ରାଜବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ୪ ଓଭରରେ ୧୩ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

୧୦୩ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ନେପାଳର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିନଥିଲା। କୁଶଲ ଭୁର୍ଟେଲ୍ ୦ ଏବଂ ଆସିଫ୍ ଶେଖ୍ ୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ୧୨ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଦୁଇ ଓପନର୍ ପେଭିଲିୟନ ଫେରିବା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବ ବୋଲି ମନେହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନେପାଳ ପାଇଁ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କୁଶଲ ମଲ୍ଲା ୧୨ଟି ବଲ୍‌ରେ ୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।

ସପ୍ତମ ଓଭରରେ ୩୧ ରନ୍‌ରେ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୋଲରମାନେ କିଛି କମାଲ୍ କରିବେ ବୋଲି ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦୀପ ଜୋରା ଏବଂ ରୋହିତ ପୌଡେଲ ଏପରି ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ପୌଡେଲ ୩୨ଟି ବଲ୍‌ରେ ୩୩ ଏବଂ ଜୋରା ୩୫ଟି ବଲ୍‌ରେ ୩୪ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳି ନିଜ ଦଳକୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଐରୀ ମଧ୍ୟ ୧୫ ରନ୍‌ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନେପାଳ ୧୮ ତମ ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିସାରିଛି ଏବଂ ନେପାଳର ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଉନ୍ନତ ରନ୍ ରେଟ୍ ଆଧାରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ନେପାଳ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଜାପାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌କୁ ଯିବ, ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍‌ର ତିନିଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌କୁ ଯିବେ। ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଦଳର ମୁକାବିଲା ଭାରତ ସହିତ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

  1. INDA vs AUSA: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 162 ରନ୍‌ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
  2. ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେବେ ମିଳିବେ ନୂଆ ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟର? ବିସିସିଆଇ ସଚିବ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
  3. କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ରୁଟ୍‌: ୩ଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଥିଲେ ଚମତ୍କାର ଖେଳାଳି!

TAGGED:

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନାମ ନେପାଳ
ନେପାଳ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ କ୍ରିକେଟରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ASIAN GAMES CRICKET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.