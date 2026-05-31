ନେପାଳ ରଚିଲା ନୂଆ ଇତିହାସ: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କଲା ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ!
Nepal Cricket: ନେପାଳ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି।
Published : May 31, 2026 at 5:16 PM IST
Nepal T20I Records, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ୨୦୨୬ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ନେପାଳ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଦଳ ଚୀନକୁ ୨୨୧ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେପାଳୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ରେକର୍ଡର ବର୍ଷା କରିବା ସହ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ନେପାଳ ଚୀନର ବୋଲରମାନଙ୍କ ବୋଲରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୧୩ ରନର ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର୍ କୁଶଲ ଭୁର୍ତ୍ତେଲ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଏହି ଶତକୀୟ ପାଳି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ଓଭରରେ କ୍ରମାଗତ ଛଅଟି ଛକା ମାରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଦେଇଥିଲେ।
Nepal have become the first team in T20I history to score 300+ runs on two separate occasions.
Highest Team Totals in T20Is:
ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ୩୦୦ ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କଲା ନେପାଳ
ନେପାଳର ୩୧୩/୨ ସ୍କୋର ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳଗତ ସ୍କୋରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ନେପାଳ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ଥର ୩୦୦ ରନର ସ୍କୋର ପାର୍ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ହୋଇଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସମୟରେ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୩୧ ୱଭରରେ ୩୧୪/୩ ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଚାରୋଟି ଦଳ ହିଁ ୩୦୦ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଏଲିଟ୍ ତାଲିକାରେ ଜିମ୍ବାୱେ ୩୪୪/୪ ସ୍କୋର ସହ ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଜର୍ମାନୀ (୩୦୮/୧) ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ (୩୦୪/୨) ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ମ୍ୟାଚରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏହି ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନେପାଳ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଭାବେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର (୩୧୪/୩ ଏବଂ ୩୧୩/୨) ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି।
ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ୫ଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର:
୩୪୪/୪ - ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ ଗାମ୍ବିଆ
୩୧୪/୩ - ନେପାଳ ବନାମ ମଙ୍ଗୋଲିଆ
୩୧୩/୨ - ନେପାଳ ବନାମ ଚୀନ୍
୩୦୮/୧ - ଜର୍ମାନୀ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ
୩୦୪/୨ - ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
୨୨୧ ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେଲା ନେପାଳ
୩୧୩ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଚୀନ ଦଳ ନେପାଳୀ ବୋଲରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଦୌ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା। ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ ନେପାଳ ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ୨୨୧ ରନର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ନେପାଳ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ରେ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି।