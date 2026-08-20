ETV Bharat / sports

ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍‌ରେ ମହାମୁକାବିଲା: ପୁଣିଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଓ ରୁମେଶ ପଥିରାଗେ, ଏହି ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍

ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞ ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ରୁମେଶ ପଥିରାଗେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲୁସାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍‌ରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

Neeraj Chopra vs Rumesh Pathirage
ରୁମେଶ ପଥିରାଗେ ବନାମ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 6:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Lausanne Diamond League: ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞ ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ରୁମେଶ ପଥିରାଗେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲୁସାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍‌ରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ରାତି ୧୧:୫୨ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ନୀରଜଙ୍କ ନଜର ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ଉପରେ ରହିବ। ଗ୍ଲାସଗୋ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ପଥିରାଗେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନୀରଜ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାର ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ପୁଣି ଥରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

୨୩ ବର୍ଷୀୟ ପଥିରାଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦୋହା ଏବଂ ରୋମ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ଲାସଗୋରେ ୮୯.୭୫ ମିଟର ଥ୍ରୋ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ରୋମ୍‌ରେ ୯୨.୬୨ ମିଟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥ୍ରୋ ସହିତ ସେ ୯୦ ମିଟରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏହି ଖେଳାଳି ଚଳିତ ସିଜନ୍‌ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ ନେଇଥିବା ୯ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରୁ ୮ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ ନୀରଜ ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ପିଠିରେ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦୋହାରେ ଆୟୋଜିତ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ଗ୍ଲାସଗୋରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫିଟ୍ ନଥିଲେ, ତଥାପି ୮୫.୮୩ ମିଟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥ୍ରୋ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ପରେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏହା କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଫିଟନେସ୍ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।"

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ପରେ ନୀରଜ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡର ବିଲ୍‌ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜ ପିଲାଦିନର କୋଚ୍ ଜୟବୀର ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଫିଜିଓ ଈଶାନ ମାରୱାଙ୍କ ସହ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଅରଶଦ ନଦୀମ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ୟୁରୋପୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ ଜୁଲିଆନ ୱେବର ଓହରି ଯିବା ଫଳରେ ଲୁସାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍‌ର ଚମକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ନଦୀମ ୨୦୨୪ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ୯୨.୯୭ ମିଟରର ରେକର୍ଡ ଥ୍ରୋ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପରଠାରୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସିଜନ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୭୮.୬୩ ମିଟର ରହିଛି। ସେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ୭୭.୪୧ ମିଟର ସହ ନବମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୱେବର ବର୍ମିଂହାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୟୁରୋପୀୟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍‌ରେ ୯୦.୪୦ ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର: ପାକିସ୍ତାନ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍‌କୁ କାଟି ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଷ୍ଟାଫ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

୧୭ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଗିଲା ବିରାମ; ୫୪୪ ୱିକେଟ୍ ଓ ୫୫୫୪ ରନ୍ ସହ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି

TAGGED:

LAUSANNE DIAMOND LEAGUE
NEERAJ CHOPRA
RUMESH PATHIRAGE
ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍‌
LAUSANNE DIAMOND LEAGUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.