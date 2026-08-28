ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା
ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
Published : August 28, 2026 at 11:51 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ନୀରଜ ଏହି ସିଜିନ୍ର ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟପ୍-୬ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଫାଇନାଲ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ଏବଂ ୫ ତାରିଖରେ ବେଲଜିୟମ୍ର ବ୍ରୁସେଲ୍ସରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ସ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ଦୁଇଟି ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋଟ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ରାତିରେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡରେ ଜ୍ୟୁରିଖ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରୁମେଶ ଥରଙ୍ଗା ପଥିରାଜ ୯୨.୦୭ ମିଟରର ଥ୍ରୋ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥ୍ରୋ ଅଟେ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ରୋମ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ରେ ସେ ୯୨.୬୨ ମିଟରର ଥ୍ରୋ କରିଥିଲେ।
92.06 Sri Lanka terminator… wow pic.twitter.com/OXphCyocl6— TZA Throwing Zone Athletics (@MichaelMMG71) August 27, 2026
୨୩ ବର୍ଷୀୟ ରୁମେଶ ପାଞ୍ଚଟି ଇଭେଣ୍ଟରୁ ୩୯ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟି ମୁକାବିଲା ଜିତିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ରବାତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ନିଜର ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଅଭିଯାନ ଦୋହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୮୫.୬୯ ମିଟରର ଥ୍ରୋ କରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ୨୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ଲୁସେଲ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ରେ ୮୮.୦୫ ମିଟରର ସିଜିନ୍ ବେଷ୍ଟ ଥ୍ରୋ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।
ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶୀର୍ଷ ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୮ ରୁ ୧ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସିଜିନ୍ ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିବା ଛଅ ଜଣ ଖେଳାଳି ଫାଇନାଲ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି।
Results of #ZurichDL mean Neeraj Chopra has qualified for the #DiamondLeague final in Brussels. Let’s see how Neeraj plans his next month - Will he compete in both DL final & World Ultimate before Asian Games or will he choose one of the two. Best wishes to him #IndianAthletics pic.twitter.com/a3Ffp58Zoz— Rahul Bhutani (@BhutaniRahul) August 28, 2026
ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ୬ ଜଣ ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଖେଳାଳି:
୧. ରୁମେଶ ଥରଙ୍ଗା ପଥିରାଜେ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା)
୨. ଏଣ୍ଡରସନ ପିଟର୍ସ (ଗ୍ରେନାଡା)
୩. କେଶୋର୍ଣ୍ଣ ୱାଲକଟ୍ (ତ୍ରିନିଦାଦ ଏବଂ ଟୋବାଗୋ)
୪. କର୍ଟିସ ଥମ୍ପସନ (ଆମେରିକା)
୫. ଜୁଲିୟସ ୟେଗୋ (କେନ୍ୟା)
୬. ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା (ଭାରତ)
କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ସ?
ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ଏବଂ ୫ ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ରାତି ୧୨ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ।