ନେସନ୍ସ ଲିଗ୍: ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସ୍ପେନର 43 ମ୍ୟାଚର ଅପରାଜେୟ ରେକର୍ଡ
Nations League: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସ୍ପେନକୁ 3-2 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
Published : November 16, 2026 at 10:59 AM IST
UEFA Nations League: ନେସନ୍ସ ଲିଗର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସ୍ପେନକୁ 3-2 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଥୋମାସ୍ ଟୁଚେଲଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଇଂଲିଶ ଦଳ ସ୍ପେନର ଲଗାତାର 43ଟି ମ୍ୟାଚର ଅପରାଜେୟ ରେକର୍ଡରେ ବିରାମ ଲଗାଇଛି ଏବଂ ନିଜ ଗ୍ରୁପରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।
ମାଡ୍ରିଡ୍ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନୋ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା UEFA ନେସନ୍ସ ଲିଗର ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ସମୟରେ 3-0 ଗୋଲର ମଜଭୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଇଲିଅଟ୍ ଆଣ୍ଡରସନଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ମିଳିବାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଶେଷ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଖେଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଲକିପର ଜେମ୍ସ ଟ୍ରାଫର୍ଡଙ୍କ ଚମତ୍କାର ସେଭ୍ ସ୍ପେନକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବରାବର କରିବାରୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଇଂଲଣ୍ଡ କୋଚ୍ ଥୋମାସ୍ ଟୁଚେଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଖାଇବା କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମିନିଟରୁ ହିଁ ସ୍ପେନ୍ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପକାଇ ଏହାକୁ ସତ କରିଦେଖାଇଛି। ନିକଟରେ ବାଲୋନ୍ ଡି'ଅର୍ ଜିତିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି କେନ୍ ପ୍ରଥମ ହାଫରେ ପେନାଲ୍ଟିକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 1-0ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫର ଆରମ୍ଭରେ ଏଜରି କୋନସା ଏକ ଚମତ୍କାର ହେଡର୍ ଜରିଆରେ ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 60 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ବେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 3-0ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ।
England win an INCREDIBLE game in Madrid 👏 #NationsLeague https://t.co/JoZXra38Ln— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 15, 2026
3-0 ଗୋଲରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହଠାତ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପେନାଲ୍ଟି ଏରିଆରେ ଲାମିନେ ୟାମାଲଙ୍କୁ ଫାଉଲ୍ କରିବା କାରଣରୁ ଇଲିଅଟ୍ ଆଣ୍ଡରସନଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫାଉଲ୍ ଉପରେ ମିଳିଥିବା ପେନାଲ୍ଟିରୁ ସ୍ପେନ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖେଳାଳି ନିକୋ ୱିଲିୟମ୍ସ କାଉଣ୍ଟର-ଆଟାକରେ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ 3-2 କରିଦେଇଥିଲେ।
ଶେଷ 15 ମିନିଟରେ ଖଚାଖଚ୍ ଭରି ରହିଥିବା ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବରାବର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୋର୍ଡାନ୍ ପିକଫୋର୍ଡଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଗୋଲକିପର ଜେମ୍ସ ଟ୍ରାଫର୍ଡ ଗୋଲ୍ ଲାଇନର ଅତି ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ଅଦ୍ଭୁତ ସେଭ୍ କରି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ।
England and Spain reach the final eight 🙌 #NationsLeague https://t.co/vByz7EOfLo— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 15, 2026
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସ୍ପେନ୍ ଦଳ 2024 ମସିହା ପରଠାରୁ କୌଣସି ବି ପଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ନଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ୟୁରୋ କପ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଭୟ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ୟୁରୋ 2024ର ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ୱେମ୍ବଲିରେ ନେସନ୍ସ ଲିଗର ଗତ ମୁକାବିଲାରେ ସ୍ପେନ୍ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି।