ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶାସନ ଅଧିନିୟମ 2025: ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଣିକି ମହିଳା କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ସୁବିଧା ?

ଅଧିନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ସଭାପତି କିମ୍ବା ସମ୍ପାଦକ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ ।

ଏହି ଅଧିନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ- IOA ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ସହ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ସଙ୍ଘକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 28, 2026 at 3:44 PM IST

National Sports Governance Act 2025 କଟକ: ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ 'ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶାସନ ଅଧିନିୟମ ୨୦୨୫' (National Sports Governance Act 2025)କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଅଧିନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ- IOA ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ସହ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ସଙ୍ଘକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚିଠି ମିଳିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ା ମହଲରେ ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କାରଣ ଏହି ଆଇନ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଶାସନ ଭାର ଯିବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି ।

ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଏହି 'ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶାସନ ଅଧିନିୟମ ୨୦୨୫' କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ସଭାପତି କିମ୍ବା ସମ୍ପାଦକ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସଦସ୍ୟ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହିଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।

'ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶାସନ ଅଧିନିୟମ ୨୦୨୫' (National Sports Governance Act 2025)କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଅଧିନିୟମରେ ପ୍ରତିଟି କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ​୪ ଜଣ ମହିଳା ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ବଡ କଥା ହେଉଛି କି ଏହି ଅଧିନିୟମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଇନ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଭଳି ହୋଇଛି । କାରଣ ୭୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଧିନିୟମରେ ଉଲେଖ ଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ପଦବୀରେ ରହିପାରିବେ । ଏହାପରେ ଏକ 'କୁଲିଂ-ଅଫ୍ ପିରିୟଡ୍' ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅଧିନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ- IOA ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ସହ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ସଙ୍ଘକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।
ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘ ସେମାନଙ୍କ ପୁରୁଣା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆସନ୍ତା ୩୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ସଂଶୋଧନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ 'ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶାସନ ଅଧିନିୟମ ୨୦୨୫' କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ରିଡ଼ା ସଂଘ ଗୁଡିକ ଏହାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ । ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଜିତ ପାଲ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

NEW RULES
NATIONAL SPORTS GOVERNANCE ACT 2025
ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ
ODISHA OLYMPIC ASSOCIATION
