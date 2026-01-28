ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶାସନ ଅଧିନିୟମ 2025: ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଣିକି ମହିଳା କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ସୁବିଧା ?
ଅଧିନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ସଭାପତି କିମ୍ବା ସମ୍ପାଦକ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ ।
National Sports Governance Act 2025 କଟକ: ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ 'ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶାସନ ଅଧିନିୟମ ୨୦୨୫' (National Sports Governance Act 2025)କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଅଧିନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ- IOA ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ସହ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ସଙ୍ଘକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚିଠି ମିଳିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ା ମହଲରେ ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କାରଣ ଏହି ଆଇନ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଶାସନ ଭାର ଯିବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି ।
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଏହି 'ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶାସନ ଅଧିନିୟମ ୨୦୨୫' କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ସଭାପତି କିମ୍ବା ସମ୍ପାଦକ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସଦସ୍ୟ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହିଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ