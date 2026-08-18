ETV Bharat / sports

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା: ୧୭ ଆଥଲେଟ୍ ପାଇବେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

17 athletes to win the Arjun Awards 2025
୧୭ ଆଥଲେଟ୍ ପାଇବେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

National Sports Awards: ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର (ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆୱାର୍ଡ) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥର କୌଣସି ବି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 'ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର' ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 'ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର' ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ୩ ଜଣ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର' ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରୁଣ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଚୟନ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ସରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଖେଳାଳି, କୋଚ୍ ଓ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ନେତୃତ୍ୱ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଆଥଲେଟ୍‌ମାନଙ୍କୁ 'ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର' ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ଜମ୍ପର ଏବଂ ଡେକାଥଲନ୍ ଆଥଲେଟ୍ ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର, ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଅଜମଲ ଭି. ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗୋସ୍ୱାମୀ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଟ୍ରେସା ଜଲି ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚନ୍ଦ, ଚେସ୍ ଖେଳାଳି ବିଦିତ ଗୁଜରାଟୀ ଓ ଦିବ୍ୟା ଦେଶମୁଖ, ହକି ଖେଳାଳି ଲାଲରେମସିଆମି ଓ ରାଜକୁମାର ପାଲ ଏବଂ ଶୁଟର ଅଖିଳ ଶ୍ୟୋରାଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୫ ବିଜେତା ତାଲିକା (Arjuna Award 2025 Winners List):

  1. ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର – ଆଥଲେଟିକ୍ସ (Athletics)
  2. ମହମ୍ମଦ ଅଜମଲ ଭି. – ଆଥଲେଟିକ୍ସ (Athletics)
  3. ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗୋସ୍ୱାମୀ – ଆଥଲେଟିକ୍ସ (Athletics)
  4. ଟ୍ରେସା ଜଲି – ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ (Badminton)
  5. ପୁଲ୍ଲେଲା ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚନ୍ଦ – ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ (Badminton)
  6. ନରେନ୍ଦ୍ର – ବକ୍ସିଂ (Boxing)
  7. ବିଦିତ ସନ୍ତୋଷ ଗୁଜରାଟୀ – ଚେସ୍ / ଶତରଞ୍ଜ (Chess)
  8. ଦିବ୍ୟା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦେଶମୁଖ – ଚେସ୍ / ଶତରଞ୍ଜ (Chess)
  9. ଧନୁଷ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ – ଡେଫ୍ ଶୁଟିଂ (Deaf Shooting)
  10. ଲାଲରେମସିଆମି – ହକି (Hockey)
  11. ରାଜକୁମାର ପାଲ – ହକି (Hockey)
  12. ସୁରଜିତ – କବାଡି (Kabaddi)
  13. ପୂଜା – କବାଡି (Kabaddi)
  14. ରୁଦ୍ରାଂଶ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ – ପାରା-ଶୁଟିଂ (Para-Shooting)
  15. ଏକତା ଭ୍ୟାନ୍ – ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ (Para Athletics)
  16. ଅରବିନ୍ଦ ସିଂହ – ରୋଇଂ (Rowing)
  17. ଅଖିଳ ଶ୍ୟୋରାଣ – ଶୁଟିଂ (Shooting)

ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର (ଲାଇଫ୍‌ଟାଇମ୍) ୨୦୨୫

  • ଆଇ. ଅରୁମନାୟଗମ – ଫୁଟବଲ୍ (Football)

ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୫ — ନିୟମିତ ବର୍ଗ (Regular Category)

  • ପରବୀର ସିଂହ – ଆଥଲେଟିକ୍ସ (Athletics)
  • ଛୋଟେ ଲାଲ୍ ଯାଦବ – ବକ୍ସିଂ (Boxing)
  • ନେହା ନନ୍ଦକୁମାର ଚଭାଣ – ଶୁଟିଂ (Shooting)

ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୫ — ଲାଇଫ୍‌ଟାଇମ୍ ବର୍ଗ (Lifetime Category)

  • ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଯାଦବ – ବକ୍ସିଂ (Boxing)
  • ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର – କୁସ୍ତି / ରେସଲିଂ (Wrestling)

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୫

  • ଆର୍ମି ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ ନୋଡ୍, ପୁଣେ – କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ବିକାଶ (Sports Promotion and Development)

ଫୁଟବଲର ଆଇ.ଅରୁମନାୟଗମଙ୍କୁ ‘ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର (ଲାଇଫ୍‌ଟାଇମ୍)’ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ଏବଂ ଖେଳରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହି ଖେଳର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ନିଜର ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଓ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥାଏ।

‘ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୫’ ପରବୀର ସିଂହ (ଆଥଲେଟିକ୍ସ), ଛୋଟେ ଲାଲ୍ ଯାଦବ (ବକ୍ସିଂ) ଏବଂ ନେହା ନନ୍ଦକୁମାର ଚଭାଣ (ଶୁଟିଂ)ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କୋଚ୍‌ମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତଥା ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ‘ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର (ଲାଇଫ୍‌ଟାଇମ୍) ୨୦୨୫’ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଯାଦବ (ବକ୍ସିଂ) ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର (କୁସ୍ତି/ରେସଲିଂ)ଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ମାତ୍ର ୮୯ ଇନିଂସରେ ୧୦୦ ଛକା! ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଓ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଧୂଳିସାତ୍ କଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ

ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌

TAGGED:

ARJUN AWARDS 2025
NATIONAL SPORTS AWARDS WINNERS LIST
17 ATHLETES TO RECEIVE ARJUNA AWARD
ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର
NATIONAL SPORTS AWARDS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.