ETV Bharat / sports

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: ଅଞ୍ଜୁ ବବି ଜର୍ଜଙ୍କ ୨୨ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆନସି ସୋଜନ

ଆନସି ସୋଜନ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପରେ ଅଞ୍ଜୁ ବବି ଜର୍ଜଙ୍କ ୨୨ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।

Ancy Sojan Script History With New National Records
ଅଞ୍ଜୁ ବବି ଜର୍ଜଙ୍କ ୨୨ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆନସି ସୋଜନ (Odisha Sports)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେରଳର ଲମ୍ବ ଡିଆଁ (Long Jump) ଖେଳାଳି ଆନସି ସୋଜନ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପରେ ଅଞ୍ଜୁ ବବି ଜର୍ଜଙ୍କ ୨୨ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଚ୍ଚ ଡିଆଁରେ (High Jump) ସର୍ବେଶ କୁଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ଆନସି ୬.୮୮ ମିଟର ଲମ୍ବ ଡିଆଁ ମାରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଦକ ବିଜେତା ଅଞ୍ଜୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ ୬.୮୩ ମିଟର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ୨୦୦୪ ଏଥେନ୍ସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ଆନସି ସୋଜନ

ଆନସି ସୋଜନ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମହାସଂଘ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ୬.୪୮ ମିଟରର କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ସ୍କୋରକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚଳିତ ସିଜିନ୍‌ରେ ପୂର୍ବରୁ ୬.୭୫ ମିଟର ଡିଆଁ ମାରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଶୈଳୀ ସିଂ ୬.୬୭ ମିଟର ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ମୁବାସିନା ମହମ୍ମଦ ୬.୫୩ ମିଟର ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ତିନିଜଣ ଯାକ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ମାର୍କ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶୀର୍ଷ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ଆନସି ସୋଜନ ନିଜର ଏହି ରେକର୍ଡ-ବ୍ରେକିଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବେଶ କୁଶାରେ ପୁରୁଷ ଉଚ୍ଚ ଡିଆଁରେ ୨.୩୧ ମିଟରର ଏକ ନୂଆ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଟୋକିଓ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ପୁରୁଷ ଉଚ୍ଚ ଡିଆଁ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବା କୁଶାରେ, ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୧୮ରେ ସ୍ଥାପିତ ୨.୨୯ ମିଟରର ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ବୈଶ୍ୱିକ ସିଜିନ୍ ରାଙ୍କିଂରେ ମିଳିତ ଭାବେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଏସିଆରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।

ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଆନସି ସୋଜନ କହିଛନ୍ତି, "ଅଞ୍ଜୁ ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସେ ମୋର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସାଜିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡିଆଁକୁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସେ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହୋଇଥିବେ।"

୨୭ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ୬୫ତମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ୨୦୨୬ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାପଦଣ୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା:

ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟର ବିଜେତା (Qualified Players)

  • ମହିଳା ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ (Women's Long Jump) (କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ମାର୍କ: ୬.୪୮ ମିଟର)
  • ଆନସି ସୋଜନ (Ancy Sojan) – ୬.୮୮ ମିଟର (ନୂଆ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ)
  • ଶୈଳୀ ସିଂ (Shaili Singh) – ୬.୬୭ ମିଟର
  • ମୁବାସିନା ମହମ୍ମଦ (Mubassina Mohammed) – ୬.୩ ମିଟର

ପୁରୁଷ ହାଇ ଜମ୍ପ (Men's High Jump) (କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ମାର୍କ: ୨.୧୯ ମିଟର)

  • ସର୍ବେଶ କୁଶାରେ (Sarvesh Kushare) – ୨.୩୧ ମିଟର (ନୂଆ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ)
  • ଆଦର୍ଶ ରାମ (Aadarsh Ram) – ୨.୨୫ ମିଟର
  • ଜେସି ସନ୍ଦେଶ (Jesse Sandesh) – ୨.୧୯ ମିଟର

ପୁରୁଷ ଶଟ୍ ପୁଟ୍ (Men's Shot Put) (କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ମାର୍କ: ୧୯.୪୧ ମିଟର)

  • କରନବୀର ସିଂ (Karanveer Singh) – ୨୦.୪୯ ମିଟର
  • ସମରଦୀପ ଗିଲ୍ (Samardeep Gill) – ୨୦.୪୦ ମିଟର
  • ତାଜିନ୍ଦରପାଲ ସିଂ ତୁର (Tajinderpal Singh Toor) – ୨୦.୨୭ ମିଟର

ମହିଳା ୪୦୦ ମିଟର ହର୍ଡଲ୍ସ (Women's 400m Hurdles) (କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ମାର୍କ: ୫୭.୨୧ ସେକେଣ୍ଡ)

  • ବିଥ୍‌ୟା ରାମରାଜ (Vithya Ramraj) – ୫୬.୦୭ ସେକେଣ୍ଡ
  • ଅନୁ ଆର୍ (Anu R) – ୫୬.୫୪ ସେକେଣ୍ଡ

ପୁରୁଷ ୪୦୦ ମିଟର ହର୍ଡଲ୍ସ (Men's 400m Hurdles) (କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ମାର୍କ: ୪୯.୪୧ ସେକେଣ୍ଡ)

  • ୟଶସ୍ ପାଲାକ୍ଷା (Yashas Palaksha) – ୪୯.୧୩ ସେକେଣ୍ଡ
  • ସନ୍ତୋଷ ଟି (Santhosh T) – ୪୯.୧୪ ସେକେଣ୍ଡ

ପୁରୁଷ ୧୫୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ (Men's 1500m) (କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ମାର୍କ: ୩:୪୨.୦୦ ମିନିଟ୍)

  • ୟୁନୁସ ଶାହା (Yoonus Shah) – ୩:୩୭.୫୫ ମିନିଟ୍
  • ଗୁଲଭୀର ସିଂ (Gulveer Singh) – ୩:୩୮.୩୧ ମିନିଟ୍
  • ରାହୁଲ ବାଲୋଦା (Rahul Baloda) – ୩:୪୦.୦୭ ମିନିଟ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ! ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ

୩୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମେସିଙ୍କ ଧମାକା! ଜର୍ଡାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଲ୍ କରି ଲେଖିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମିଟ୍‌ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ବର୍ଷା, ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କଲେ ୧୭ ଖେଳାଳି

TAGGED:

NATIONAL INTER STATE ATHLETICS
ANCY SOJAN NATIONAL RECORD
SARVESH KUSHARE HIGH JUMP RECORD
ଜାତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସି
BHUBANESWAR ATHLETICS MEET DAY 4

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.