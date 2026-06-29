ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶେଷ ହେଲା ଜାତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ; ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କଲେ ରୋହିତ ଯାଦବ
୨୫ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାଭଲିନ୍ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଯାଦବ ନିଜର ଶେଷ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ଥ୍ରୋ କରି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : June 29, 2026 at 10:33 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ୬୫ତମ ଜାତୀୟ ଇଣ୍ଟର-ଷ୍ଟେଟ୍ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ରବିବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶେଷ ଦିନରେ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିଲା। ସେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ୮୭.୦୫ ମିଟର ଦୂରତାକୁ ଜାଭଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି।
୨୫ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାଭଲିନ୍ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଯାଦବ ନିଜର ଶେଷ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ଥ୍ରୋ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସେ ଚଳିତ ସିଜିନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ତାଲିକାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରୁମେଶ୍ ଥରଙ୍ଗା ପାଥିରାଗେ (୯୨.୬୨ ମିଟର)ଙ୍କ ପଛକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଦୁଇଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଓ ବିଶ୍ୱ ପଦକ ବିଜେତା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ (୮୫.୬୯ ମିଟର) ଅଛନ୍ତି। ରୋହିତଙ୍କ ପୂର୍ବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦୂରତା ୨୦୨୩ରେ ୮୩.୦୪ ମିଟର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ୮୭.୦୫ ମିଟର ଥ୍ରୋ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମିଟ୍ ରେକର୍ଡ (୮୪.୩୫ ମିଟର, ମନୁ ଡିପି, ୨୦୨୨)କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
That's really massive throw by Rohit Yadav 🤯💥— The Khel India (@TheKhelIndia) June 28, 2026
- Registered Personal Best with 87.05m Throw
IMPRESSIVE STUFF FOLKS! 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Yigm9pjYBs
ରୋହିତ ନିଜର ସଫଳତାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗ୍ଲାସଗୋ କମନ୍ୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଓ ଜାପାନ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ୮୬-୮୭ ମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁ ନଥିଲି। ଏହା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନୂଆ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି।”
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣକ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ପ୍ରୟାସରେ ଭଲ ରିଦମ୍ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ୮୭.୦୫ ମିଟର ଥ୍ରୋ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ହିଁ ୮୫-୮୬ ମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ।
Best Athlete - Women: Ancy Sojan— Odisha Sports (@sports_odisha) June 28, 2026
🏆 65th National Inter-State Senior Athletics Championships 2026.#InterStateAthletics2026 #Athletics #OdishaForSports #KalingaStadium pic.twitter.com/T2oJo9mi9N
ଏହି ସମାନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯଶବୀର ସିଂହ (୮୩.୭୨ ମିଟର) ଓ ସଚିନ୍ ଯାଦବ (୮୨.୩୨ ମିଟର) ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାପାନ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ଯୋଗ୍ୟତା ମାନ୍ୟତା (୭୭.୮୭ ମିଟର) ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
That's really massive throw by Rohit Yadav 🤯💥— The Khel India (@TheKhelIndia) June 28, 2026
- Registered Personal Best with 87.05m Throw
IMPRESSIVE STUFF FOLKS! 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Yigm9pjYBs
ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ୍ରେ ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ଏମ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ:
ଅନ୍ୟପଟେ କେରଳର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜମ୍ପର୍ ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ଏମ୍, ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୟାସରେ ୮.୩୮ ମିଟର ଜମ୍ପ୍ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜମ୍ପ୍ ୮ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଥଲେଟ୍ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିବାବେଳେ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଆନ୍ସି ସୋଜନ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋମବାର ଦିନ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ୬୫ତମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ ର ଶେଷ ଦିନ (ରବିବାର) ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୨୦୨୬ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା।
ପୁରୁଷ ବର୍ଗର କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ସ (Men's Qualifiers)
ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ (Javelin Throw):
ରୋହିତ ଯାଦବ (Rohit Yadav) – ୮୭.୦୫ ମିଟର (ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରେକର୍ଡ)
ୟଶବୀର ସିଂ (Yashvir Singh) – ୮୩.୭୨ ମିଟର (ରୌପ୍ୟ ପଦକ)
ସଚିନ ଯାଦବ (Sachin Yadav) – ୮୨.୩୨ ମିଟର (କାଂସ୍ୟ ପଦକ)
ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ (Long Jump):
ମୁରଲୀ ଶ୍ରୀଶଙ୍କର (Murali Sreeshankar) – ୮.୩୮ ମିଟର (ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜମ୍ପ)
ଶାହନୱାଜ୍ ଖାନ୍ (Shahnawaz Khan) – ୮.୩୦ ମିଟର
ଡେଭିଡ୍ ପି. (David P) – ୮.୦୬ ମିଟର
୪୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ (400m Run):
ବିଶାଳ ଟି.କେ. (Vishal TK) – ୪୫.୪୩ ସେକେଣ୍ଡ
ମନୁ ଟି.ଏସ. (Manu TS) – ୪୫.୬୦ ସେକେଣ୍ଡ
ଜୟ କୁମାର (Jay Kumar) – ୪୫.୭୩ ସେକେଣ୍ଡ
ମହିଳା ବର୍ଗର କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ସ (Women's Qualifiers)
୪୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ (400m Run):
ପ୍ରାଚୀ (Prachi) – ୫୩.୨୪ ସେକେଣ୍ଡ
କିରଣ ପାହଲ (Kiran Pahal) – ୫୩.୪୫ ସେକେଣ୍ଡ
ଦେବଯାନୀବା ଜାଲା (Devyaniba Zala) – ୫୩.୪୬ ସେକେଣ୍ଡ
ହାଇ ଜମ୍ପ (High Jump):
ପୂଜା ସିଂ (Pooja Singh) – ୧.୮୩ ମିଟର (ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ)
ସୁପ୍ରିୟା ବି. (Supriya B) – ୧.୮୦ ମିଟର
ଖ୍ୟାତି ମାଥୁର (Khyati Mathur) – ୧. ୮୦ ମିଟର
୩୦୦୦ ମିଟର ଷ୍ଟିପଲଚେଜ୍ (3000m Steeplechase):
ଅଙ୍କିତା ଧ୍ୟାନୀ (Ankita Dhyani) – ୯:୪୪.୦୫ ସେକେଣ୍ଡ (ଏକମାତ୍ର ମହିଳା କ୍ୱାଲିଫାୟର୍)
ହେପ୍ଟାଥଲନ୍ (Heptathlon):
ପୂଜା (Pooja) – ୫୬୧୯ ପଏଣ୍ଟ (ଯୋଗ୍ୟତା ମାର୍କ ୫୬୦୫ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା)