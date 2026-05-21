ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କ: ଜାତୀୟ ଆର୍ଚ୍ଚରୀ କୋଚ୍ କୁଲଦୀପ ବେଦୱାନଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷ ଜେଲ୍

Sonipat Court: ସୋନିପତ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ଖେଳ ଜଗତକୁ ନିନ୍ଦିତ କରୁଥିବା ଏକ ମାମଲାରେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।

Coach Kuldeep Vedwan Gets 5 Year Jail Term
କୋଚ୍ କୁଲଦୀପ ବେଦୱାନଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ (kuldeepkumarvedwan)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 6:49 PM IST

ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ହରିୟାଣାର ସୋନିପତ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ଖେଳ ଜଗତକୁ ନିନ୍ଦିତ କରୁଥିବା ଏକ ମାମଲାରେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାବାଳିକା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ତୀରନ୍ଦାଜ (ଆର୍ଚ୍ଚରୀ ପ୍ଲେୟାର)ଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ମାମଲାରେ ଅଦାଲତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ଚ୍ଚରୀ କୋଚ୍ କୁଲଦୀପ କୁମାର ବେଦୱାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୫ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଦାଲତ ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୋଷୀ କୋଚ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି।

କଣ ଏହି ପୂରା ମାମଲା?

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ ମସିହାର ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ସୋନିପତର ମୁରଥଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ତୀରନ୍ଦାଜ ନିଜ କୋଚ୍ କୁଲଦୀପ ବେଦୱାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବାର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଚ୍ ଜଣକ ଟ୍ରେନିଂ ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର ହେବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ପକ୍ସୋ (POCSO) ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା।

ପକ୍ସୋ (POCSO) ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଧାରା ୩୫୪ଏ ଅଧୀନରେ ମିଳିଲା କଠୋର ଦଣ୍ଡ। ସୋନିପତର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟରେ ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲାର ଦୀର୍ଘ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର (ବିଶେଷ ଲୋକ ଅଭିଯୋଜକ) ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଖତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଦାଲତ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ପକ୍କା ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ୧୫ ମଇ ୨୦୨୬ରେ କୋଚ୍ କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବୁଧବାର ୨୦ ମଇ ୨୦୨୬ରେ କୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ

ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ: ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଏବଂ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଜରିମାନା ପୈଠ ନ କଲେ ଆଉ ୩ ମାସର ଅତିରିକ୍ତ ସାଧାରଣ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଧାରା ୩୫୪A (ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା): ଏହି ଧାରା ଅଧୀନରେ କୋର୍ଟ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଜରିମାନା ପୈଠ ନ କଲେ ୧ ମାସର ଅତିରିକ୍ତ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଦଣ୍ଡ ଏକାସଙ୍ଗେ ଚାଲିବ।

ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଖତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସମାଜ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଖେଳ ଜଗତରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସହ ଖେଳୁଥିବା କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।

କହି ରଖୁଛୁ କୋଚ୍ କୁଲଦୀପ କୁମାର ବେଦୱାନ ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ଵ ଚାମ୍ପିଅନ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାବାଳିକା ତୀରନ୍ଦାଜ ପାୟଲ ନାଗଙ୍କ ଭଳି ଆଥଲେଟ୍‌ମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ କୋଚିଂ ଦେଇ ସଫଳ କରାଇଛନ୍ତି।

