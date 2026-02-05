T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଂଲାଦେଶ ବାହାରିବାକୁ ନେଇ ICC ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ନାସିର ହୁସେନ
Published : February 5, 2026 at 3:10 PM IST
Nasser Hussain Slams ICC: ହାଇଦ୍ରାବଦ, ପୂର୍ବତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ନାସିର ହୁସେନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC)କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ନାସିର ହୁସେନ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ICC ବାଂଲାଦେଶ ଦଳକୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ଦେଇଥିଲା।
ଭାରତ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ
ICC ବାଂଲାଦେଶକୁ ବାଦ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ମନା କରିଦେଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ କଲମ୍ବୋରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ପରଦା ପଛରେ ଏହାର ସମଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସ୍ଥିର ରହିବ।
ଆଇସିସି ଏବଂ ବିସିସିଆଇକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ନାସିର ହୁସେନ
ସ୍କାଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପଡକାଷ୍ଟରେ ମାଇକେଲ୍ ଆଥରଟନ୍ଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନାସେର ହୁସେନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇସିସି ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷକରି ଭାରତ ପ୍ରତି ନମ୍ର। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥାନ୍ତା ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର କୌଣସି ଦେଶରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ଆଇସିସି ଏତେ କଠୋର ମନୋଭାବ ନେଇଥାନ୍ତା?" ନାସିରଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ସିଧାସଳଖ ଭାରତକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିବାଦ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ବୟକଟ୍ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ-ପାକିସ୍ତାନକୁ ନାସିରଙ୍କ ସମର୍ଥନ
ନାସିର ହୁସେନ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ନିଜର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା।" ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇଭେଣ୍ଟର ବୟକଟ୍ କୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିବା କ'ଣ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ବୟାନ କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ।
ଭାରତର ପାକିସ୍ତାନ ଯାତ୍ରା ନକରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ICC ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବାର ଫର୍ମୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ICCକୁ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଜଣାଇ ନାହିଁ।