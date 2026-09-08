ETV Bharat / sports

ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରେ ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାକିସ୍ତାନ

ହଂକଂ ତରଫରୁ କାରୀ ଚାନ୍ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପାରି ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ସଙ୍କଟରୁ ବାହାର କରିପାରିନଥିଲା।

Pakistan Women Enter Asia Cup 2026 Semifinals
ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରେ ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାକିସ୍ତାନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 9:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pakistan Vs Hong Kong, ଦୁବାଇ: ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ତୃତୀୟ ଦଳ ପାଲଟିଛି। ନିଜର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ହଂକଂକୁ ୭୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି।

ସୋମବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହଂକଂ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୪୩ ରନ କରିଥିଲା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସମାନ ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୫୫ ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ୧୪୪ ରନର ଜବାବରେ ହଂକଂ ଦଳ ୧୯ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୭୧ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପରି ଭାବେ ହଂକଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟିକୁ ୭୨ ରନରେ ହାରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି।

୧୪୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ହଂକଂ ଦଳ ପାୱାରପ୍ଲେ ପରେ ୨୮ ରନରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲର ବଲ୍ ନସରା ସାନ୍ଧୁ ହଂକଂର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସାନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ ୟାସମିନ ଦାସୱାନୀ ଏବଂ କାରୀ ଚାନ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ପାର୍ଟନରସିପ୍‌କୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାତ୍ର ଚାରିଟି ବଲ୍ ଭିତରେ ମରୀନା ଲ୍ୟାମ୍ପଲୋ ଏବଂ ମରିୟମ ବିବିଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ହଂକଂର ସ୍କୋରକୁ ୪୦/୫ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୫ ରନ୍ ଭିତରେ ଆଉ ୪ ଜଣ ଖେଳାଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ହଂକଂ ତରଫରୁ କାରୀ ଚାନ୍ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପାରି ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ସଙ୍କଟରୁ ବାହାର କରିପାରିନଥିଲା। ଆୟଶା ଜଫର ତାଙ୍କୁ ୧୬ତମ ଓଭରରେ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜୟଲିନ୍ କୌର ଆଉଟ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ହଂକଂର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ୧୯ ଓଭରରେ ୭୧ ରନରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ୭୨ ରନ୍ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଥିଲା।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୧୪୩/୮ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଶାୱାଲ ଜୁଲଫିକାର ୩୫ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୪୭ ରନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରି ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଆୟଶା ଜଫର ୨୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ହଂକଂର ଜୟଲିନ୍ କୌର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ।

ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ନସରା ସାନ୍ଧୁ ନିଜର ଚାରି ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୭ ରନ୍ ଦେଇ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଦଳର କୌଣସି ଜଣେ ବୋଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୋଲର ୬ଟି କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଚମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୭ ରନ୍ ଦେଇ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ସାନ୍ଧୁ ପାକିସ୍ତାନର ତୃତୀୟ ବୋଲର ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମହିଳା ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ନିଦା ଦାର୍ ୨୦୧୮ରେ ଏବଂ ଓମାଇମା ସୋହେଲ୍ ୨୦୨୨ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସାମ୍ନା କରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଦ୍ୱିକାଙ୍କ ଜଲୱା: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହେଲେ 'ଗ୍ରୁପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍'

ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ଏଲିନା ମିଶ୍ର; ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପାଇଲେ FIDE ରେଟିଂ

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର! ଧୋନି-କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

TAGGED:

ASIA CUP 2026 SEMIFINALS
ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬
କ୍ରିକେଟ୍ ଖବର
PAKISTAN VS HONG KONG

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.