ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉଟ୍ ହେଲେ ଖାଉନଥିଲେ ଭାତ! ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଗଳାମିର କିଛି ଅକୁହା କଥା
ଅଭିନୟ ସହ ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଥିଲା ଅହେତୁକ ଭଲପାଇବା। ନାନାଙ୍କ ନିଧନ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
Published : October 8, 2026 at 9:53 AM IST
Nana Patekar Cricket Connection: ବଲିଉଡର ଦିଗ୍ଗଜ ଅଭିନେତା ନାନା ପାଟେକରଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୁରୁବାର (୮ ଅକ୍ଟୋବର) ଦିନ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ଗୋଆସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରେ ନାନା ପାଟେକରଙ୍କୁ ହୃଦ୍ଘାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏକ ମେଡିକାଲ ଟିମକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଅଚେତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରାୟ ୪୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସକାଳ ୫:୨୦ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏହି ମାମଲାକୁ ଏକ ମେଡିକୋ-ଲିଗାଲ କେସ୍ (MLC) ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବ। ନାନାଙ୍କ ପୁଅ ମଲ୍ହାର ପାଟେକର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଧନ ଖବର ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମଲ୍ହାର ସେହି ସମୟରେ ପୁଣେରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗୋଆ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଗୋଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ନେବେ।
ନାନା ପାଟେକର କେବଳ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନେତା ନଥିଲେ, ବରଂ କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ବର୍ଷ ୨୦୧୫ର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ନିଜ ପିଲାଦିନର କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପିଲାଦିନେ ଜଣେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ଥିଲେ ଏବଂ ଅଫ୍-ସ୍ପିନ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ।
ନାନା ସେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ସହ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଟିଭି ସାମ୍ନାରୁ ହଟୁନଥିଲେ। ନାନା ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଥିଲେ, "ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଫ୍-ସ୍ପିନ ବୋଲର ଥିଲି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗରିବ ଥିଲି ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପକେଟରେ ପଇସା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶିବାଜୀ ପାର୍କ ଚାଲିଯାଉଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲି।"
#WATCH | Goa: Dr. Shekhar Salkar, Chief of the Oncology Department, Manipal Hospital, says, "Nana Patekar was brought dead to the hospital... he was declared dead by 5:30 am. We had tried our best to save him, but he was brought dead. Cardiac massage was given for almost 45 minutes to an hour, but he just could not be saved. As per what we recalled, at around 2:30, he sent a message to his friend that he was not feeling well. But as it was nighttime, his friend could not see the message. So he just called him. He went to his house at around 4 o'clock. By that time, he was sweating and all. They moved him, all those primary things. But he was slowly becoming unconscious... So they sent his caretaker to the hospital... He took our ambulance. When our ER team went there, they started cardiac massage because he was totally unresponsive... They shifted him to our hospital at around 4:20 or 4:30 am. We also tried our best, but he was brought dead. Then we had to file a police case because there's an MLC (medico-legal case). The body has now been taken to the Goa Medical College for post-mortem. His family was not there. His friends were there with him and a caretaker."— ANI (@ANI) October 8, 2026
ନାନା ସେତେବେଳେ ସେହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ବି କେବଳ ୧୦ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ନିଜର ପାଗଳାମି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ନାନା କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ବାସ କରୁଛି। କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ନାନାଙ୍କର ପାଗଳାମି ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ କମି ନଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟର ଥିଲେ। ସେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବିରାଟ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନାହିଁ। ନାନାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ମଜାଦାର ମିମ୍ସ ସେୟାର କରିଥିଲେ।
ନାନା କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ। କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଖେଳ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି କଳାକାରମାନଙ୍କ କାମ ଦେଢ଼ରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି।
Today Virat Kohli lost one of his biggest supporter in the world 🥲 He was just a mad mad fan of virat kohli just like us , we gonna truly miss you Nana sir Om shanti to the soul of Nana Patekar 🕉️ https://t.co/vVZdCW1GCl— Harsh shekhawat (@wordofshekhawat) October 8, 2026
ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବେ ସେ ଦେଇଥିବା ଏକ ବୟାନ ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ପୁଣେରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ସେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ନାନା କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ବୋହିଛି, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ଖେଳିବା?
ନାନା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ- "ପ୍ରକୃତରେ, ମୋର ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କଥା ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ତଥାପି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏହା ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ (ପାକିସ୍ତାନ ସହ) ଖେଳିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ସେମାନେ ବୋହାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ଖେଳିବା?"
ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ନିଧନ ଖବରରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କେବଳ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଏବଂ ସଂଳାପ କହିବା ଶୈଳୀ ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିବା ଅହେତୁକ ଭଲପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।