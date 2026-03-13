ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଲିଭିଗଲା ଜୀବନ ଦୀପ: ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲର୍
ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଜଗତର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଡିଫେଣ୍ଡର ଖେଳାଳି ରବିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ମାତ୍ର ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି।
Published : March 13, 2026 at 5:05 PM IST
Ravinder Singh Death, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ଆସିଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଯୁବ ଖେଳାଳି। ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଜଗତର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଡିଫେଣ୍ଡର ଖେଳାଳି (Defender Player) ରବିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ମାତ୍ର ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଯାହା ସାରା ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
ପଡ଼ିଆରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରବିନ୍ଦର ପଞ୍ଜାବରେ ଏକ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ନିଜ ଛାତିରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ହିଁ କୋଳେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଓ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ 'ବ୍ରଟ୍ ଡେଡ୍' ବା ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଏହା ଏକ 'କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ' ବା ହୃଦଘାତ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
କିଏ ଏହି ରବିନ୍ଦର ସିଂ?
ନାମଧାରୀ ଏଫସି (Namdhari FC) କ୍ଲବର ଜଣେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଡିଫେଣ୍ଡର ଭାବେ ରବିନ୍ଦର ସିଂ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଘରୋଇ ଫୁଟବଲ ସର୍କିଟରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଖେଳ ପାଇଁ କୋଚ୍ ଓ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଖେଳ ବ୍ୟତୀତ ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ଗଡ଼ଶଙ୍କରସ୍ଥିତ ବବର ଅକାଳୀ ମେମୋରିଆଲ ଖାଲସା କଲେଜରେ ସେ ଯୁକ୍ତ ୩ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲେ।
କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା
ରବିନ୍ଦରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୋକର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି। ନାମଧାରୀ ଏଫସି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ କହିଛି ଯେ, "ରବିନ୍ଦରଙ୍କୁ ହରାଇବା କ୍ଲବ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଜଣେ ଶାନ୍ତ, ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ହସମୁଖା ଖେଳାଳି ଭାବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ।"
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏକାଡେମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ଆମର ପ୍ରିୟ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ରବିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ଆମେ ଗଭୀର ଦୁଃଖର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ବିଦାୟ ଆମ ଫୁଟବଲ୍ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।"
All of us at Bengaluru FC mourn the unfortunate passing of Namdhari FC’s Ravinder Singh. We extend our heartfelt condolences and strength to his family, loved ones, teammates, and the Indian football community during these difficult moments. pic.twitter.com/zgGLZ31sg3— Bengaluru FC (@bengalurufc) March 12, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏଫସି ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛି, "ନାମଧାରୀ ଏଫସିର ରବିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଆମେ ମର୍ମାହତ। ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆମର ଗଭୀର ସମବେଦନା ତାଙ୍କ ପରିବାର, ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି।"
Deeply saddened to hear about the passing of Ravinder Singh, player of Namdhari FC.— Gokulam Kerala FC (@GokulamKeralaFC) March 12, 2026
Our heartfelt condolences to his family, teammates, and the entire football community.
Rest in peace.#gkfc #malabarians #IndianFootballLeague #IFL 🏆 pic.twitter.com/l0ukVw13vA
ଗୋକୁଲମ କେରଳ ଏଫସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଲେଖିଛୁ: "ନାମଧାରୀ ଏଫସି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ରବିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବରରେ ଆମେ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଫୁଟବଲ୍ ଭାଇଚାରା ପ୍ରତି ଆମର ସମବେଦନା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।"