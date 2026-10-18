ଇତିହାସ ରଚିଲେ ନମନ ଧୀର: ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ୧୯ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମହା-ରେକର୍ଡ
Naman Dhir: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ୫ମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନମନ ଧୀର ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
Published : October 18, 2026 at 4:00 PM IST
Naman Dhir T20I Record: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ପଞ୍ଚମ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁକାବିଲା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ସିରିଜ୍ ୨–୨ ରେ ଡ୍ର' ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନମନ ଧୀର ବ୍ୟାଟ୍ରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ନମନ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୬ଟି ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ ୨୪ ରନ୍ର ଏକ ତୁଫାନୀ ଇନିଂସ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୪୦୦ ରହିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ୧୯ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନମନ ଧୀର ଭାରତୀୟ ଇନିଂସର ସପ୍ତମ ଓଭରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ନମନ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୬ଟି ବଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଓ ୩ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ସହାୟତାରେ ୨୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୪୦୦ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ କମ୍ରେ କମ୍ ୫ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି।
ନମନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ୧୯ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ
ନମନ ଧୀର ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ୧୯ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଯିଏକି ୨୦୦୭ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୧୬ଟି ବଲ୍ରେ ୩୬୨.୫୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୫୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯୁବରାଜଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ୨୦୧୮ ନିଦାହାସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ୩୬୨.୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ୮ଟି ବଲ୍ରେ ୨୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
🚨CLEAN STRIKING OF THE BALL🚨 Naman Dhir smashed unbeaten 24 in just 6 balls including 3 humongous sixes. ☠️ https://t.co/PY0nFIS4ZE— Kashif (@KashifNdmCric) October 17, 2026
୨୬ ବର୍ଷୀୟ ନମନ ଧୀର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଭୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୩୮ ରନ୍ କରିବା ସହ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ନମନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହିଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୫ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦିନିକିଆରେ ୩୦ ରନ୍ ଏବଂ ଟି୨୦ରେ ୩୮ ରନ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ବୋଲିଂରେ ସେ ମୋଟ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପଞ୍ଚମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୯-୯ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଇଶାନ କିଶନ (୩୦) ଏବଂ ନମନ ଧୀରଙ୍କ ଇନିଂସ ବଳରେ ୭.୪ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୧୮ ରନ୍ କରିନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବାତିଲ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ସିରିଜ୍ ୨-୨ ରେ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତର ଘରୋଇ ମାଟିରେ କ୍ରମାଗତ ୧୨ଟି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାର ୪ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି।