'ପତ୍ନୀ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବେ!' ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଚ୍ ପଦକୁ ନେଇ ନେହେରାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଶିଷ ନେହେରା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : September 8, 2026 at 5:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କର କୋଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୭ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଭି.ଭି.ଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମୟ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କୋଚିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଶିଷ ନେହେରାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ନେହେରା ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନେହେରା ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେବା ନେଇ ସେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବେଙ୍ଗଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନର ଆୱାର୍ଡ ସେରିମନିରେ ଆଶିଷ ନେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚ୍ ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଶିଷ ନେହେରା ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଗୁଜରାଟ ଦଳ ତିନି ଥର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଗୋଟିଏ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ନେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କେତେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ କୋଚିଂ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି।
ନେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚ୍ ହେବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏପରି ନକରେ, ତେବେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜିନିଷଟି ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଅଟେ। ୮-୯ ମାସ ଘରୁ ଦୂରରେ ରହିବା କାହା ପାଇଁ ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୩-୪ ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଦଳ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆଜିର ସମୟର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଭାରତର କୋଚ୍ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଯୋଜନା କରେନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ସେଠାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି।"
ASHISH NEHRA ON COACHING TEAM INDIA 🇮🇳— Cricket Central (@CricketCentrl) September 8, 2026
"It is very difficult to answer that right now. First things first, I would have to check with the High commission, that is my wife! Otherwise, I might get a divorce. As we discussed earlier, international coaching involves travelling for… pic.twitter.com/xBqMDKM6g7
କହି ରଖୁଛୁ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆଶିଷ ନେହେରା କହିଛନ୍ତି, “ଆପଣ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଉଭୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବରୁ କାହା ପାଖରେ ବି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଆରେ କାମ କରି ଦେଖାଇଲେ। ଉଭୟ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଶିଖିଲେ। ଗିଲ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆସୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି।”