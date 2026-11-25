'ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରେରଣା': ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ଚକିତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ
Vaibhav Sooryavanshi 204: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୋହାରେ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
Published : November 25, 2026 at 10:59 AM IST
Suryakumar Yadav on Vaibhav: ଭାରତର ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୋହାରେ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏସିସି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ 2026 ରେ ୟୁଏଇ (UAE) ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ 'ଏ' ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ମାତ୍ର 53 ବଲରେ 204 ରନ୍ର ଏକ ଐତିହାସିକ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପାଳି ପରେ ଭାରତୀୟ ଟି20 ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା, ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ ଏବଂ ଏସ୍ ବଦ୍ରିନାଥ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ଜୋରଦାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
'ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରେରଣା'
ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ବିଜେତା ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ (X) ରେ ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରେରଣା। କି ଖେଳାଳି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର।' ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଐତିହାସିକ ପାଳିର ପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବୈଭବ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି।
Vaibhav Sooryavanshi You are my Inspiration now 🔥 What a Player #special— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) November 24, 2026
52 ବଲରେ ରେକର୍ଡ ଦ୍ୱିଶତକ
ବୈଭବ ୟୁଏଇ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅସହାୟ କରି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 28 ବଲରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜେକ୍ ଫ୍ରେଜର୍-ମ୍ୟାକଗ୍ରକଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯିଏକି 2023 ରେ 29 ବଲରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ।
A Star i̶s̶ ̶b̶o̶r̶n̶ that 𝗸𝗲𝗲𝗽𝘀 𝘀𝗵𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 🌟 Vaibhav Sooryavanshi never ceases to amaze! 👏 #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/aXWuDVnmsx— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
ଏହାପରେ ବୈଭବ 40 ବଲରେ 150 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିହାର ପକ୍ଷରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ 59 ବଲରେ 150 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ମାତ୍ର 52 ବଲରେ ଦ୍ୱିଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଦ୍ୱିଶତକ ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଚାଡ୍ ବୋୱେସଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏକି 103 ବଲରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।
A record that stands tall above all others 😮 All the details of Vaibhav Sooryavanshi’s blazing knock 📲 https://t.co/bKwMXcK6iF https://t.co/xYdq0MtQbL— ICC (@ICC) November 25, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କିଏ ଏହି ହରପ୍ରୀତ ସିଂହ ଭାଟିଆ? ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ମାରି ରଚିଲେ ଇତିହାସ ଏହି ୟୁଏଇ ଖେଳାଳି
28 ଛକ୍କା ମାରି କଲେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
ବୈଭବ ନିଜ ପାଳିରେ 7ଟି ଚୌକା ଏବଂ 28 ଟି ଛକ୍କା ମାରିଥିଲେ। ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟର ଏକ ପାଳିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛକ୍କା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଡାର୍ସି ଶର୍ଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯିଏକି 2018 ରେ 23 ଟି ଛକ୍କା ମାରିଥିଲେ। ବୈଭବ 204 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ରେ ନିଜ ନାମ ଅନେକ ଥର ଲିପିବଦ୍ଧ କରିସାରିଥିଲେ।
Vaibhav Sooryavanshi broke the record for the fastest-ever century in List A cricket with his blistering ton against UAE 🙌 More 👉 https://t.co/bKwMXcK6iF https://t.co/YIMQgF9MmF— ICC (@ICC) November 24, 2026
ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଅନେକ ଭେଟେରାନ୍
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା! ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଦ୍ୱିଶତକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନିର୍ଭୀକ ମାନସିକତା ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଅ ଏବଂ ଚମକୁଥାଅ, ଯୁବ ଚାମ୍ପିଅନ୍!'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 52 ବଲରେ ଦ୍ୱିଶତକ! ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ସେହିପରି ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, '53 ବଲରେ 204 ରନ୍, 28 ଟି ଛକ୍କା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସକୁ ନୂଆ ଭାବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁପରଷ୍ଟାର।'
ଏସ୍ ବଦ୍ରିନାଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି, 'ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଏବେ ଶବ୍ଦ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଅ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଥାଅ!'