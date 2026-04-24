ETV Bharat / sports

IPL ବିବାଦ ପରେ PSLରୁ ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ; ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Mustafizur Rahman: ବାଂଲାଦେଶର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ ଆଇପିଏଲ୍ ବିବାଦ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏସଏଲ୍ ଲିଗରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ (IANS: File Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 24, 2026 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mustafizur Out of PSL, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଂଲାଦେଶର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ ଆଇପିଏଲ୍ ବିବାଦ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏସଏଲ୍ ଲିଗରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପଛର କାରଣ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ନିଜର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯିଏ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି।

ଦଳର ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍କାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ (rehabilitation) ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବୋର୍ଡ ସେହି NOC କୁ ବାତିଲ୍ କରିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପିଏସଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଗ୍‌ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବୋର୍ଡ ଚାହୁଁଛି ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଆହତ ହେବାର ବିପଦ ନ ରହୁ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନାହିଦ ରାଣାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିସିବି (BCB) ସମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଏସଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ବୋର୍ଡ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲରମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ତାହାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି।

ବାଂଲାଦେଶ ନିକଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାହା ୨୭ ଏପ୍ରିଲରୁ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଦଳରେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ, ତସ୍କିନ୍ ଅହମ୍ମଦ ଓ ନାହିଦ ରାଣାଙ୍କ ଭଳି ସିନିୟର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଇଥିବା ବେଳେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ନୂଆ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅବଦୁଲ ଗଫାର ସକଲୈନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ କି ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂର ବିକଳ୍ପ ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରିପନ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଭଲ ବୋଲିଂ, ବିଶେଷ କରି ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପରେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଲିଟନ ଦାସଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏହି ଦଳରେ ଅଭିଜ୍ଞ ନାମ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି। କାରଣ ବାଂଲାଦେଶ ନିଜର ବେଞ୍ଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

TAGGED:

MUSTAFIZUR OUT OF PSL
MUSTAFIZUR RAHMAN OUT OF PSL 2026
ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ
IPL 2026
MUSTAFIZUR RAHMAN RULED OUT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.