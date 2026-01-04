ଆଇପିଏଲରୁ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ବିଦାୟ ଘଟଣା: ଭାରତ ମାଟିରେ T-20 ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବ ନାହିଁ ବାଂଲାଦେଶ

ETV Bharat / sports

ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ବିବାଦ ପରେ ବିସିବି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବ ନାହିଁ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 4, 2026 at 4:23 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ ରିଲିଜ୍ ପରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଏବଂ ଆଇସିସିକୁ ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରି ବାଂଲାଦେଶ 2026 T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ।

ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶ 2026 T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବ ନାହିଁ । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) 2026 ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଦଳରୁ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ନେଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ ଦଳ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ନକରିବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷାଗତ ଚିନ୍ତାକୁ କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି ବିସିବି । ଆଇସିସିକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଇମେଲରେ ବିସିବି କହିଛି, "ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ, T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳକୁ ଭାରତ ପଠାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।"

ଯଦିଓ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ICC ସହିତ ତିନିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ଶେଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦାବି ଦାଖଲ କରିଛି । ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ, 17 ଜଣ BCB ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏକାଠି ହୋଇ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ଏହାର କୌଣସି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।

ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ବାଂଲାଦେଶୀ ପେସରଙ୍କୁ IPLରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ KKR ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ IPL 2026 ମିନି-ନିଲାମରେ KKR ଏହି ସ୍ପିଡ୍‌ଷ୍ଟରଙ୍କୁ 9.20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାର କ୍ରିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ବିବାଦରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା ।

ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଏବଂ ଭାରତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତା ପରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା ।

KKR ଦଳରୁ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବା ପରେ, ବାଂଲାଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC)କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ BCBକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ।

BCB ଏହାର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ୍ ନଜରୁଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସମଗ୍ର ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିରାପଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ICC ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BCBର ଅନୁରୋଧର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ BCCI ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା "ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଭାବେ ଅସମ୍ଭବ" ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛି ।

ଆସିଫ୍ ନଜରୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦେଶର ଅନିଚ୍ଛାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ।

ନଜରୁଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବାଂଲାଦେଶ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଯିବ ନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଆଜି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ହିଂସାତ୍ମକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନୀତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ।"

ରବିବାର ବାଂଲାଦେଶ T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଲିଟନ୍ ଦାସଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ସୈଫ୍ ହାସନଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ ଦଳରେ ମହମ୍ମଦ ସୈଫୁଦ୍ଦିନ୍, ଶୋରିଫୁଲ୍ ଇସଲାମ୍, ତାସ୍କିନ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ତାନଜିମ୍ ହାସନ ସକିବଙ୍କ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପେସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ।

ବାଂଲାଦେଶ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଇଟାଲି, ନେପାଳ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

