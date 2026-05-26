IPL 2026 ମଝିରେ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର ମୁରୁଗନ ଅଶ୍ୱିନ

Murugan Ashwin: ଏହି ସ୍ପିନର ନିଜ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ରାଇଜିଂ ପୁଣେ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାରଡେଭିଲ୍ସ, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି।

ମୁରୁଗନ ଅଶ୍ୱିନ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 26, 2026 at 3:05 PM IST

Murugan Ashwin Retires, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ମୁରୁଗନ ଅଶ୍ୱିନ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍‌ରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଅନେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ର ଅଂଶ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ତାମିଲନାଡୁ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଓ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁରୁଗନ ଅଶ୍ୱିନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ନିଜର କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା, ତାମିଲନାଡୁ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ପଦାର୍ପଣ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି।

ଅବସରକୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନ?

ଅଶ୍ୱିନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ଛଅ ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେବେଠାରୁ ମୋର ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭଲପାଇବା ରହିଆସିଛି। ଏହା ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ହିଁ ମୋତେ ଆଜି ସେହି ମଣିଷ ବନେଇଛି, ଯିଏ ମୁଁ ଆଜି ଅଟେ। ଏହା ମୋତେ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଏହି ଯାତ୍ରା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।"

ଏହାପରେ ମୁରୁଗନ ଅଶ୍ୱିନ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍‌ରୁ ଓହରିଯିବା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ହେଲେ, ମୁଁ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ସୁଯୋଗର ସନ୍ଧାନ କରିବି। ମୁଁ ଏହି ଖେଳକୁ ସବୁବେଳେ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସହିତ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛି।"

ଛଅଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନ

ଏହି ସ୍ପିନର ନିଜ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ରାଇଜିଂ ପୁଣେ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାରଡେଭିଲ୍ସ (ବର୍ତ୍ତମାନର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ), ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମୁରୁଗାନ ଅଶ୍ୱିନ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟରରେ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ୩୪ଟି ଲିଷ୍ଟ ଏ ମୁକାବିଲାରେ ୩୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିସାରିଥିବା ଅଶ୍ୱିନ, ବର୍ଷ ୨୦୧୬ ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ୪୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୩୩.୨୦ ହାରରେ ୩୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

ନିଜ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୁରୁଗନ ଅଶ୍ୱିନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇ ସେହି ଛଅଟି ଦଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଙ୍କର ମୁଁ ମୋ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ସମୟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲି - ରାଇଜିଂ ପୁଣେ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାରଡେଭିଲ୍ସ, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କିଙ୍ଗସ୍ ଇଲେଭେନ୍ ପଞ୍ଜାବ (ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍), ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ।"

