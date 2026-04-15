ଗମ୍ଭୀର ହଟିଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ; କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ମୁନାଫ ପଟେଲ?
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରି ମୁନାଫ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ।
Published : April 15, 2026 at 3:48 PM IST
Munaf Patel on Gambhir, ହାଇଦ୍ରବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମୁନାଫ ପଟେଲ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି।
ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ‘ବମ୍ବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ’ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ମୁନାଫ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଭଳି ହେଡ୍ କୋଚଙ୍କୁ ଯଦି ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇଯିବ। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ସତ କହନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସେ ନାହିଁ।"
ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚିଂ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଟାଇଟଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି, ଏସିଆ କପ୍ ଓ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ତଥାପି, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କ କୋଚିଂ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାର ଲାଗିଛନ୍ତି।
🚨 MASSIVE STATEMENT BY MUNAF PATEL ON GAUTAM GAMBHIR 🚨— lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) April 15, 2026
Munaf Patel Said 🗣️,
" if gautam gambhir steps down from the head coach position, it will become difficult to manage the players. he is a very honest person people like him are rare. he calls the truth the truth and…
ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୧୧ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ମୁନାଫ ପଟେଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ପରିବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ମୁନାଫ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗମ୍ଭୀର ହିଁ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭଲଭାବେ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୋଚ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲଭାବେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର କ୍ରିକେଟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପଇସାକୁ ନୁହେଁ। ଆପଣ କେବେବି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ନା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦରକାର, ନା ସେ କେବେ ସେମିତି ହେବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଗମ୍ଭୀର ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ। ସେ ସତ କହନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯାହା ବି କହନ୍ତି ମୁହଁ ଉପରେ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନାହିଁ।"
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୋଚିଂ ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କୋଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅବନତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ବିଜିଟି (BGT) ୨୦୨୪-୨୫ ପରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ।
🔴BIG STATEMENT BY MUNAF PATEL ON GAUTAM GAMBHIR 🤯— JB (@93Yorker) April 15, 2026
"If Gautam Gambhir steps down from Indian team coaching it will be impossible to manage players, he is a genuine person, who has guts to drop anyone without thinking much.🤯
ଏହି ଉପରେ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ସାହସ ଅଛି ଯେ ସେ ଚାହିଁଲେ ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ଭଳି ସୁପରଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ (drop) ଦେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଦଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେହି ବଡ଼ ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। କୋହଲି-ରୋହିତଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ କେହି 'ନା' କହି ଦେଖାଉ। ଗମ୍ଭୀର ଏହା କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ କୋଚିଂ ପାଇଁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ମୋଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗମ୍ଭୀର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ କୋଚିଂ ପଦରୁ ହଟନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ସେ ଦଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତି।"
🚨 REPORTS 🚨— Sportskeeda (@Sportskeeda) April 15, 2026
Gautam Gambhir has reportedly sought an extension through the 2028 T20 World Cup 🇮🇳
Suryakumar Yadav has the backing of the head coach, but a crucial test awaits the T20 World Cup–winning captain during the Ireland and England tour, where his batting form will be… pic.twitter.com/BQdTTZwskN
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଗମ୍ଭୀର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ୨୦୨୮ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିବା ମୁଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପିଟିଆଇ (PTI) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟା (ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ) ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି।