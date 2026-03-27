IPL ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଟିକେଟ୍ କଳାବଜାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ପୂର୍ବତନ U-19 କ୍ରିକେଟର ଗିରଫ୍
Published : March 27, 2026 at 9:53 AM IST
Ticket Black Marketing, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL 2026) ର ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟକୁ କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟକୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି କଳାବଜାରୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଅଣ୍ଡର-୧୯ କ୍ରିକେଟର ସାଜିଛନ୍ତି।
କିଏ ଏହି କ୍ରିକେଟର?
ଗିରଫ୍ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାମ ବଲୱନ୍ତ ସିଂ ସୋଧା (୨୬)। ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କୋଚ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଜଣେ କଲେଜ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣ-ଶିକ୍ଷାଦାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
Mumbai’s D.B. Marg Police arrested six accused for black marketing tickets for the India–England ICC Men’s T20 World Cup 2026 semi-final at Wankhede Stadium. The case was registered under BNS and Maharashtra Police Act sections. Police said complimentary and subsidised tickets… pic.twitter.com/bzLtoDLN9Q— IANS (@ians_india) March 26, 2026
କେମିତି ଚାଲିଥିଲା କଳାବଜାରୀ?
ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଟିକେଟକୁ ନେଇ ଏହି କଳାବଜାରୀ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ:
- ମାଗଣା ପାସ୍ର ସୌଦା: ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (MCA) ର ସଦସ୍ୟ ଓ କ୍ଲବଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳୁଥିବା 'କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପାସ୍' ବା ମାଗଣା ପାସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ।
- ଚଢ଼ା ଦାମ୍: ଯେଉଁ ଟିକେଟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ତାହାକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ୨୫,୦୦୦ରୁ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା।
- ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର: କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଓ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା।
ତଦନ୍ତ ଜାରି
ମୁମ୍ବାଇର ଡି.ବି. ମାର୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଗୁରୁବାର ବଲୱନ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ରାକେଟରେ MCA ର କୌଣସି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି।
ଆସନ୍ତାକାଲି (ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮) ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଏବେ ଏହି ପୂରା ନେଟୱାର୍କକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ମାଗଣା IPL ଟିକେଟ୍ ଦାବି
୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ୍ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଭିଆଇପି ଟିକେଟକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କଶପ୍ପନଭର ବିଜୟାନନ୍ଦ ଶିବଶଙ୍କରପ୍ପା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ (କେଏସସିଏ) ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି।
ବିଧାୟକ କେଏସସିଏ ଉପରେ ଟିକେଟ୍ କଳାବଜାରୀରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୂଳତଃ ₹୫,୦୦୦ ମୂଲ୍ୟର ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ₹୩୫,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି।