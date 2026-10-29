ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଦଳରୁ ବିଦା ହେଲେ ୩ ଦିଗ୍ଗଜ କୋଚ୍!
Mumbai Indians Support Staff: ଆଇପିଏଲର ସବୁଠୁ ସଫଳ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିଜ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ରୁ ତିନିଟି ବଡ଼ ନାମକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି।
Published : October 29, 2026 at 5:11 PM IST
Mumbai Indians: ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳରେ ଲଗାତାର ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନିଜ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ରୁ ତିନିଟି ବଡ଼ ନାମକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଲସିଥ୍ ମାଲିଙ୍ଗା ଏବଂ ପାରସ ମ୍ହାମ୍ବ୍ରେଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ କାର୍ଲ ହପକିନ୍ସନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର କୋଚିଂ ସେଟ୍ଅପ୍ରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଗୁରୁବାର (29 ଅକ୍ଟୋବର) ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆଧିକାରିବ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଲଗାତାର ନିଜ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିକେଟର ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିରଣ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କୁ ଦଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ବନାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମାଲିଙ୍ଗା, ମ୍ହାମ୍ବ୍ରେ ଓ ହପକିନ୍ସନ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ଜଣାଇଛି ଯେ ଲସିଥ୍ ମାଲିଙ୍ଗା, ପାରସ ମ୍ହାମ୍ବ୍ରେ ଓ କାର୍ଲ ହପକିନ୍ସନ୍ ଦଳର କୋଚିଂ ସେଟ୍ଅପ୍ରେ ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକାରୁ ହଟୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମାଲିଙ୍ଗା ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପରିବାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ମାଲିଙ୍ଗା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଚାରିଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଏବଂ 2011 ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଟି20 ଟ୍ରଫି ଜିତାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
Mumbai Indians today announced that Lasith Malinga, Paras Mhambrey and Carl Hopkinson will be moving on from their respective roles in the men’s team coaching setup, thanking each of them for their commitment, contribution and service to the franchise. Their commitment, the relationships they have built and the memories they have helped create will always be part of our journey. We wish each of them the very best in their future endeavours. https://t.co/iQhgBABx2W— Mumbai Indians (@mipaltan) October 29, 2026
ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମାଲିଙ୍ଗା ମେଣ୍ଟର ଏବଂ କୋଚ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛି ଯେ, “ମାଲିଙ୍ଗାଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହ ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଦଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଦଳ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅନେକ ପିଢ଼ିର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ।”
ସେହିପରି ପାରସ ମ୍ହାମ୍ବ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2010 ରୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏହାପରେ 2024ରେ ସେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦଳର ବୋଲିଂ ବିଭାଗକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାବାନ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଗଢ଼ିଥିବା ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି।
Setting up those yorker drills, cheering everyone on even when they missed, and always bringing that trademark smile. 💙 Thank you for everything, Mali, your impact goes far beyond the bowling nets. 🫶 https://t.co/uNmPDkRl8J— Mumbai Indians (@mipaltan) October 29, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ କାର୍ଲ ହପକିନ୍ସନ୍ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ବନିଥିଲେ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ମନୋଭାବ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଦ୍ୱାରା ଦଳର ଫିଲ୍ଡିଂ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଶେଷରେ ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନିଜର କୋଚିଂ ସେଟ୍ଅପ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଦଳ 2013 ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଟ୍ରଫି ଜିତି ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିଥିଲା। ଯଦିଓ 2011 ରୁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶାନୁରୂପ ରହିନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ଥରେ ହେଲେ ବି ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସିଜନ୍ରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ତଳ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଲଗାତାର ମିଳୁଥିବା ନିରାଶା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନୂଆ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।