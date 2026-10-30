ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଉଥପ୍ପା-ମିଚେଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ
MI New Coaches: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଛି ଯେ, ରବିନ୍ ଉଥପ୍ପା ସେମାନଙ୍କ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅଂଶ ହେବେ।
Published : October 30, 2026 at 1:01 PM IST
IPL 2027 ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କିରୋନ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କୁ ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହାସହିତ ଲସିଥ ମାଲିଙ୍ଗାଙ୍କ ସମେତ କିଛି କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିଜର ନୂଆ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ରବିନ୍ ଉଥପ୍ପା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ନୂଆ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଖେଳାଳି ମିଚେଲ୍ ମ୍ୟାକକ୍ଲେନାଘନ ନୂଆ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବଡ଼ ଘୋଷଣା
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଛି ଯେ, ରବିନ୍ ଉଥପ୍ପା ସେମାନଙ୍କ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅଂଶ ହେବେ। କିରୋନ ପୋଲାର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଇ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ବନାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ସ୍ତରର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ କୋଚ୍ଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ରବିନ୍ ଉଥପ୍ପାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ, ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଲସିଥ ମାଲିଙ୍ଗା ଏବଂ ପାରସ ମ୍ହାମ୍ବ୍ରେଙ୍କରମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳ ମିଚେଲ୍ ମ୍ୟାକକ୍ଲେନାଘନଙ୍କୁ ନୂଆ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ କରିଛି। IPL ଏବଂ ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବାର ମିଚେଲ୍ଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ଦେଖିବା ବେଶ୍ ଖାସ୍ ହେବ। ଧବଲ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ୍ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ କରାଯାଇଛି।
Mumbai Indians today announced the appointment of Robin Uthappa as Batting Coach, Mitchell McClenaghan as Bowling Coach, T. Dilip as Fielding Coach and Dhawal Kulkarni as Development Bowling Coach for the upcoming IPL 2027 season. They will join Head Coach Kieron Pollard as part of a new-look coaching group that brings together a strong understanding of the Mumbai Indians culture, extensive international experience and a shared commitment to developing talent and delivering success. https://t.co/cA7yI5Khpk— Mumbai Indians (@mipaltan) October 30, 2026
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଟି ଦିଲୀପ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାପର ଅଂଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ତିନିଟି ICC ଟ୍ରଫି ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର କାମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଟି ଦିଲୀପ ଜଣେ ବହୁତ ସଫଳ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଭଳି କିଛି ସଫଳ ପରିଣାମ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର କେବଳ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ବରଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସ୍କ୍ୱାଡରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ସମାପ୍ତ ହେବା ପରଠାରୁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଛାଡିପାରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଜରିଆରେ ନିଜ ସହ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ 6ଟି ଦଳ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟି ପୂର୍ବତନ IPL ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍କୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ।