'ମୋର କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା ମୋ ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା'– ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ
Published : April 10, 2026 at 11:26 AM IST
Mukul Choudhary IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସର ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଏହାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୧୫ତମ ମ୍ୟାଚରେ ନିଜ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ଏକ ହାରିଯାଉଥିବା ବାଜି ଜିତାଇଛନ୍ତି। ୧୮୨ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏକ ସମୟରେ ୧୨୮ ରନରେ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କାହାରି ଆଶା ନଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ୮ଟି ବଲରେ ୨ ରନ୍ କରି ଖେଳୁଥିବା ମୁକୁଲ ଏହାପରେ ଏପରି ଏକ ଧୁଆଁଧାର ପାଳି ଖେଳିଲେ ଯେ ଏଲଏସଜି ୩ ୱିକେଟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଗଲା।
ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ ୨୭ଟି ବଲରେ ୭ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୫୪ ରନର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ ପାଇଁ ମୁକୁଲଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରେ ସେ ନିଜର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କିପରି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ KKR ବନାମ LSG ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କହିଥିଲେ, “ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଯାତ୍ରା ମୋ ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ୧୨-୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଏକାଡେମୀ ନଥିଲା।”
ସେ ଆଗକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ସେହି ସମୟରେ ସିକରରେ ଏକ ଏକାଡେମୀ ଥିଲା, SBS କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ୫-୬ ବର୍ଷ ତାଲିମ ନେଇଥିଲି। ତା’ପରେ ମୁଁ ଜୟପୁର ଚାଲିଗଲି, କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଜୟପୁରରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ତା’ପରେ ଗତ ବର୍ଷ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ T20 କ୍ରିକେଟ୍ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ବିଶେଷ କରି ଏହି ସ୍ତରରେ, ତେଣୁ ମୋତେ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ୩-୪ ମାସ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ରହିଲି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲି, ଯାହା ମୋତେ ଦ୍ରୁତ କ୍ରିକେଟ୍ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମୋର ଯାତ୍ରା।”
ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ବାପା ମୋତେ ୟୁପି (UP) ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି - ସେଇଟା ଏକ କମ୍ ସ୍କୋର ବିଶିଷ୍ଟ (low-scoring) ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ସେହି ଖେଳରେ ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି। ସେହିଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭରସା ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି।”
ମୁକୁଲ KKR ବନାମ LSG ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, “ଚାପ (Pressure) ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ କେବଳ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ହୋଇପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ଚାପ ଉପରେ ନୁହେଁ। "
ଯେତେବେଳେ ଶାମି ଆଉଟ୍ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କ’ଣ ଯୋଜନା ଥିଲା? ଏହାର ଜବାବରେ ମୁକୁଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଯୋଜନା ସରଳ ଥିଲା - ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହେ, ତେବେ ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇ ପାରିବି। ମୁଁ କେବଳ ନିଜର ଶଟ୍ ଖେଳିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଯଦି ବଲ୍ ମୋ ଏରିଆକୁ ଆସେ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ହିଟ୍ କରିବି। ବାକି, ଯାହା ହେବାର ଅଛି, ତାହା ହେବ।”
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ନିଲାମରେ ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ (Base Price) ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଫିନିସିଂ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଲଗାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ୨.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କୁ କିଣି ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲା।