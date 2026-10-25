IPL 2027 ଖେଳିବେ କି ଏମଏସ ଧୋନି? ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ 'ମାହି'
ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ରେ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଏମଏସ ଧୋନୀ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : October 25, 2026 at 9:56 AM IST
MS Dhoni: ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ରେ ଏମଏସ ଧୋନି ମଇଦାନରେ ନଜର ଆସିବେ କି ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ 'ମାହି' ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୋନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏକ ସିଜନ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିର ଆକଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ହେଲଥ୍କେୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି।
ଧୋନିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଆଉ ଏକ ସିଜନ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି, ସେତେବେଳେ ସେ ମଜାଳିଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, 'ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମତେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସିଜନ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଫିଟ୍ ଅଛି।'
ଧୋନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଫିଟ୍ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁ ଏବଂ ସେ ଆଉ ଏକ ସିଜନ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ। ଧୋନି ନିଜକୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ଗାଡ଼ି (Vintage Car) ସହ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ହେବ। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫିଟନେସ୍ ଆକଳନ ପରେ ହିଁ ନିଆଯିବ।
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | On his IPL future, Former Indian Cricket Team Captain Mahendra Singh Dhoni says, "I'll have to go through the tests. You'll have to give me the report, and before December, I'll need to assess how strong I am and whether I can play one more season. If I'm not fit enough, then you'll have to make sure you do everything right to get this old vintage vehicle running smoothly on the road..." (24.10)— ANI (@ANI) October 24, 2026
ଏମଏସ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ (CSK) ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ଆଘାତ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜନ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଧୋନିଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ଗତ ସିଜନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଫିଟନେସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ହେଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ରେ ଖେଳିବା ନେଇ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ଏମଏସ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ସେ 2023 ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ 2024 ରେ ଋତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡ୍ଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଧୋନି ଏବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ୱିକେଟ୍ କିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାର ଦକ୍ଷତା କାରଣରୁ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନାଯାଏ। ତଥାପି ଆସନ୍ତା ସିଜନ୍ରେ ସେ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ରହିବେ, ତାହା ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଦଳର ରଣନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ଧୋନିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମେଡିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ନିଜ ଫିଟନେସ୍ର ଆକଳନ କରିବା ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଧୋନି ଆଉ ଏକ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହଳଦିଆ ଜର୍ସିରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, 'ମାହି'ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ବାଜିବା ବାକି ଅଛି।