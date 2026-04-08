ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ କି ଧୋନି? ସିଏସକେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
MS Dhoni: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ସିଇଓ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥନ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : April 8, 2026 at 3:45 PM IST
Kasi Viswanathan on MS Dhoni, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର (CSK) ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦଳ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସବୁଠୁ ତଳେ ରହି ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଦଳର ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ- ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏମଏସ୍ ଧୋନି ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କି ନାହିଁ।
ଧୋନିଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ସିଇଓ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଏବେ ବି କାଫ୍ ଇଞ୍ଜୁରି (Calf Injury) ଯୋଗୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହି ନିଜ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରିହାବ୍ (Rehabilitation) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଧୋନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅତିକମରେ ଆହୁରି ଏକ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସେ କେବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବେ, ସେ ନେଇ ଏବେଠୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ କହିବା କଷ୍ଟକର।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏମଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଦଳ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଗୁଆହାଟୀ, ଚେନ୍ନାଇ କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ- କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମାହି ଟିମ୍ ସହ ଯାତ୍ରା କରିନାହାନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ
ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସଙ୍କ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନେଇ ଏକ ଭଲ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ (Side Strain) ଯୋଗୁଁ ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହେ, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚରେ ବ୍ରେଭିସ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦଳର ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ।
ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେହି ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ସିଏସକେ ଦଳ କେବେ ବି ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଦଳ ନିଜର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
CSK CEO ON BREVIS:
" we are hoping dewald brevis will be available for the next game but that will depend on how he progress. we have a few days before the next game". [cricbuzz] pic.twitter.com/DbBQZ2rjt4
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସହ ନିଜର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ସିଏସକେ
ଚେପକରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ (୧୧ ଏପ୍ରିଲ) ମ୍ୟାଚ୍ ଘରୋଇ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚେନ୍ନାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ମୁଖ୍ୟ ଧାରାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।