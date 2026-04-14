MS Dhoni: ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେକି ଏମଏସ ଧୋନି; ଆହତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
CSK vs KKR: ମଙ୍ଗଳବାର ଚେପକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏମଏସ ଧୋନି ଖେଳିବା ନେଇ ସିଏସକେ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଏକ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
Published : April 14, 2026 at 2:48 PM IST
MS Dhoni Injury Update, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ପରାଜୟ ପରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିଲା। ୟେଲୋ ଆର୍ମିର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ନେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଚେପକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏମଏସ ଧୋନି ଖେଳିବା ନେଇ ସିଏସକେ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଏକ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
୪୪ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସିଏସକେ ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଫିନିସିଂର ବଡ଼ ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପାଞ୍ଚଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ଏଥର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ତଳ ଭାଗରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଏବଂ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛି। ଯାହା ଦଳର ଅସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ନିଜର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମୁଡ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ, ଏପ୍ରିଲ ୧୪ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବଡ଼ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ପାଇଁ ଧୋନି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ୧୪ରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କେକେଆର ଦଳ ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ଧୋନି ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରେ ହିଁ ରହିବେ ଏବଂ ନିଜର ରିକଭରି (ସୁସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା) ସହ ହାଲୁକା ନେଟ୍ ସେସନ୍ ଜାରି ରଖିବେ।
ଏମଏସ୍ ଧୋନି ୧୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟେଲୋ ଆର୍ମିର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସିଏସକେ (CSK) ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯ ଏପ୍ରିଲରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ବିପକ୍ଷ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ମ୍ୟାଚରେ ଧୋନି ଏକ ଦମଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସେ ପୂରା ୨୦ ଓଭର ୱିକେଟ୍ ପଛରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
MS Dhoni is likely to miss the IPL 2026 match against Kolkata Knight Riders. He had only a short practice session on Monday in Chennai and faced just a few throwdowns from the CSK support staff. pic.twitter.com/8fFf1sTnL4— piyush (@piiyush_18) April 14, 2026
ସିଏସକେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଧୋନିଙ୍କୁ 'ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର' ଭାବରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରୁଛି। ଏହି ଭୂମିକା ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମେଳ ଖାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୫ ରୁ ୧୦ ବଲ୍ ଖେଳି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ
CSK: ରୁତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ (ଅଧିନାୟକ), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ, ସରଫରାଜ ଖାନ, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍, ଶିବମ ଦୁବେ, ଜେମି ଓଭରଟନ, ଅକିଲ ହୋସେନ, ନୁର ଅହମ୍ମଦ, ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ, ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ, ଗୁରଜାପନୀତ ସିଂ।
KKR: ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ (ଅଧିନାୟକ), ଫିନ୍ ଆଲେନ, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ, ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ରୋଭମ୍ୟାନ ପାୱେଲ, ରମନଦୀପ ସିଂ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, ସୁନୀଲ ନାରିନ, ନବଦୀପ ସୈନି, କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ, ବୈଭବ ଆରୋରା।