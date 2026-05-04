ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୬ରୁ ବାଦ ପଡି଼ବେ କି ଧୋନି? କୋଚ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଂ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

Fleming Provides Major Update on MS Dhoni
ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ କୋଚ୍ ଫ୍ଲେମିଂ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 4, 2026 at 5:15 PM IST

MS Dhoni IPL 2026: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମଇ ୫ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଧୋନି ଦଳ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହି ନିଜର ‘କାଫ୍ ଇଞ୍ଜୁରି’ରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସିଜନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ଧୋନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି।

ଧୋନି ସିଜନ ମଝିରେ ଫିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଂ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନିଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଫ୍ଲେମିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘କାଫ୍ ଇଞ୍ଜୁରି’ ବହୁତ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ପୁଣିଥରେ ଟାଣି ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସେ ପୂରା ସିଜନରୁ ବାହାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ପୁଣିଥରେ ବଢ଼ିଗଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଝଟକା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଭାବିଥିବା ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା କରିଦେଇଛି।’

ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ମୁଡ୍‌ରେ ନାହାନ୍ତି। କୋଚ୍ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ମତରେ, ଧୋନିଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବା ପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଦଳକୁ ଭୟ ରହିଛି ଯେ ଅଧା ଫିଟ୍ ଥିବା ଧୋନିଙ୍କୁ ଖେଳାଇବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଚଳିତ ସିଜନ ଉଭୟ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋନି ଚେନ୍ନାଇରେ ହିଁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ।

ଧୋନିଙ୍କ ଅଭାବକୁ କେତେକାଂଶରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଜରିଆରେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସିଜନରେ ହିଁ ସଞ୍ଜୁ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୩୧୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାର ଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟାଟିଂ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିଛି ଏବଂ ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବଜାୟ ରଖିଛି।

ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ CSKର ସ୍ଥିତି

ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଏହି ସିଜନ୍‌ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନରେ ଭରା ରହିଛି। ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଦଳ ଗତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

