ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ହସ ଦେଖି ଧୋନି କରିଥିଲେ ମଜାଦାର ପୋଷ୍ଟ, ଏପରି ଜବାବ ରଖିଲେ କୋଚ୍
Published : March 9, 2026 at 2:43 PM IST
MS Dhoni-Gautam Gambhir: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସେହି ବିରଳ ହସ। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଧୋନି ନିଜ ଅନ୍ଦାଜରେ କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ହସକୁ ନେଇ ଏମିତି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଧୋନିଙ୍କ ‘ହଟକେ’ ଅନ୍ଦାଜ
ସାଧାରଣତଃ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ମାହି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କୋଚ୍ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହସଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କ ହସ ସହ ଯେଉଁ ଜିଦ୍ ଓ ଜୁନୁନ୍ ରହିଥାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଦ୍ଭୁତ। ଖୁବ୍ ଭଲ ଖେଳିଲ ପିଲାମାନେ... ମଜା କର!" ଏହା ସହିତ ଧୋନି ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବୁମରାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବୋଲର।
ଗମ୍ଭୀର ଦେଲେ ହୃଦୟ ଜିତିଲା ଭଳି ଜବାବ
ଧୋନିଙ୍କ ଏହି ମଜାଦାର ପୋଷ୍ଟ ପରେ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିନାହାନ୍ତି। ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏବଂ ହସିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଡ଼! ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।" ଦୁଇ ପୁରୁଖା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭାଇଚାରା ଦେଖି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରିପୋର୍ଟ:
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରବିବାର ରାତିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ୨୫୫ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।
୨୫୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କିୱି ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ମାତ୍ର ୧୫ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାବେ ପୂରା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୫୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ୯୬ ରନରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।
ପୁରସ୍କାର ବର୍ଷା
ବୋଲିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍’ ଏବଂ ପୂରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ’ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୪ରେ ଗମ୍ଭୀର କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବି ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ହାରି ନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।