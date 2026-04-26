IPL 2026: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ଧୋନୀ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାରଣ!

MS Dhoni: ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିକେଟର ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 26, 2026 at 2:39 PM IST

MS Dhoni IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିକେଟର ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। 'ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ'ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏମଏସ ଧୋନି ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦଳର ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମାହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ହରାଇବାକୁ ପଡୁ। ସିଏସକେର ବର୍ତ୍ତମାନର ସନ୍ତୁଳନ ଦଳ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଏହାହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯାହା ପାଇଁ ଧୋନି ଦଳକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି।

ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୩୭ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଆଜି (୨୬ ଏପ୍ରିଲ) ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଚେନ୍ନାଇର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କୁ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧୋନି ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦିଗରେ ଭଲ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ତାହା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ମାଇକେଲ୍ ହସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏମଏସ ଧୋନି ଯେତେବେଳେ ବି ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଦଳକୁ ଫେରିବେ, ସେ ୱିକେଟକିପର ଭୂମିକା ହିଁ ତୁଲାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଅଛି। ସାମସନ ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ୱିକେଟକିପିଂ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି।"

ହସି କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ୱିକେଟ୍ ପଛରେ ହିଁ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆଘାତ। ଅସୁବିଧା କେବଳ ଦୌଡ଼ିବାରେ ହେଉଛି। ଯଦି ସେ ପାରିର ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏକ-ଦୁଇ ରନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ କେବେଳ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ଯେପରି ଏହି ଚାପ ସହିପାରିବ।'

ଧୋନୀ ଚଳିତ ସିଜନର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିଡ଼ 'ଥାଲା'ଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ଧୋନୀ ନିଜ ଫିଟନେସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଦଳର ସ୍ଥିରତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତାମାନ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୋନୀଙ୍କ ବିବେକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ହଳଦିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଧରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।

