T20 World Cup 2026: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରଫେକ୍ଟ ! ତଥାପି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି? ନିଜେ କହିଲେ...
ICC T20 World Cup 2026: ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି।
Published : February 4, 2026 at 1:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ (T20 World Cup 2026) ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ନଅଟି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଅପରାଜିତ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି (Mahendra Singh Dhoni) ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ।
"ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ"
ପ୍ରଖ୍ୟାତ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପକ ଜତୀନ୍ ସାପ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ "ମାହି ଅନପ୍ଲଗ୍ଡ" ଶୋ'ରେ, ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଫେଭରାଇଟ୍ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ବୋଲିଂ ହେଉ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି।" ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି।"
ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ଚାପରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଖେଳୁଛି ଏବଂ ଦଳରେ ଯେକୌଣସି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେମାନେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଖେଳୁଛନ୍ତି।"
Are India favourites to defend their crown ? Who better than @msdhoni to answer … pic.twitter.com/9FSVFCJzIM— Jatin Sapru (@jatinsapru) February 3, 2026
"କାକର ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ"
ତଥାପି ଧୋନି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ: ମୁଁ କାକରକୁ ନାପସନ୍ଦ କରେ। କାକର ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖେଳିବା ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କାକର ପଡ଼ିଲା, ଟସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିବ, ତେବେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଜେତା ରହିବୁ।"
"ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ"
ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ଅନିଶ୍ଚିତତା ବିଷୟରେ ଧୋନି କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଉପୁଜେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କର ଦିନ ଖରାପ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର କାହାର ଦିନ ଭଲ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇପାରେ, ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। କେହି ଆହତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ଭୂମିକା ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳ ପାଇଁ ସେହି ଭୂମିକା ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ।"
ଲଗାତାର ନଅଟି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ ଜିତିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଗାତାର ନଅଟି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ ଜିତି ଉଚ୍ଚ ମନୋବଳ ସହିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଦଳ ସଦ୍ୟତମ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୪-୧ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫର୍ମ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିରିଜରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
