ଆୟକର ବିଭାଗର ସୂଚନା: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରରେ ଧୋନି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆୟକରଦାତା

MS Dhoni: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି (IANS)
Published : May 8, 2026 at 6:22 PM IST

MS Dhoni Income Tax, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ କ୍ରିକେଟ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ନେଇ ହେଉଛି। ଆୟକର ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୋନି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟ୍ୟାକ୍ସଦାତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଆୟକର ଆୟୁକ୍ତ (ବିହାର-ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ) ଡକ୍ଟର ଡି. ସୁଧାକର ରାଓ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଡକ୍ଟର ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ମୋଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଅବଦାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ କେବଳ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି।' ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହର ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଟିଡିଏସ୍ (TDS) ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟ୍ୟାକ୍ସଦାତାଙ୍କ ନାମ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ରାଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧୋନିଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ଏମଏସ ଧୋନି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟ୍ୟାକ୍ସଦାତା ରହିଛନ୍ତି।' ତେବେ ଧୋନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୈଠ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ରାଶି ବିଷୟରେ ସେ କୌଣସି ଖୁଲାସା କରିନାହାନ୍ତି।

କର୍ପୋରେଟ୍ ବର୍ଗରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କୋଲଫିଲ୍ଡସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (CCL), ଭାରତ କୋକିଙ୍ଗ୍ କୋଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (BCCL) ଏବଂ ସିଏମପିଡିଆଇ (CMPDI) ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଗତବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।

ଡକ୍ଟର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, 'ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମେ ୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଙ୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିବୁ।'

ଡକ୍ଟର ରାଓ ଆୟକର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ନୂଆ ଆୟକର ଅଧିନିୟମ ୨୦୨୫ ଉପରେ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଏହା ୧୯୬୧ ର ପୁରୁଣା ଆୟକର ଆଇନର ସ୍ଥାନ ନେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ନୂଆ ଆଇନ ସରଳ ଭାଷା, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ସହଜ ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁପାଳନକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବ।'

ଆଜି ବି ବଜାୟ ରହିଛି ଧୋନିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା

ଧୋନି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପରିଚୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସଦାତା ହୋଇ ସେ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

