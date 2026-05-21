ମେସି କି ରୋନାଲଡୋ ନୁହଁନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍‌ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଖେଳାଳି

୧୯୫୮ ମସିହାରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ଏହି ରେକର୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସର ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଜଷ୍ଟ ଫୋଣ୍ଟେନଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି।

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 8:00 PM IST

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ (୨୩ତମ ସଂସ୍କରଣ) ଜୁନ୍ ୧୧ ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୯ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଲିଓନେଲ ମେସି ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ନିଜର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ। ଏହି ଦୁଇ ଦିଗ୍ଗଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ଟି ଲେଖାଁଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନାହାନ୍ତି। ୧୯୫୮ ମସିହାରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ଏହି ରେକର୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସର ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ଜଷ୍ଟ ଫୋଣ୍ଟେନଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସିଜନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଐତିହାସିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୩ଟି ଦେଶ (କାନାଡା, ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ୟୁଏସ୍ଏ) ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ଥରେ ମାତ୍ର ୨ଟି ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏଥର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୪୮ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମୁଦାୟ ୧୬ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଡ଼ିଆରେ ଫାଇନାଲ୍ ସମେତ ରେକର୍ଡ ୧୦୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଖେଳାଳି

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରିବାର ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଷ୍ଟ ଫୋଣ୍ଟେନଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ସେ ୧୯୫୮ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଏକାକୀ ୧୩ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ମାତ୍ର ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ରେକର୍ଡର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣ ଏହିପରି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ, ଦିଗ୍ଗଜ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କୁ ଏତିକି ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ୫ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଅପରପକ୍ଷରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ୫ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ୧୩ ଗୋଲ୍‌ର ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ, ଯଦି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସିଜନକୁ ମିଶାଇ ଓଭରଅଲ୍ (ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ) ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରିବା କଥା କହିବା, ତେବେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଜର୍ମାନୀର ମିରୋସଲାଭ କ୍ଲୋଜେଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଯିଏ ୪ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ସମୁଦାୟ ୧୬ଟି ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱକପରେ କେତେ ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ରୋନାଲଡୋ-ମେସି

ସମୁଦାୟ ଗୋଲ୍ ମାମଲାରେ ଲିଓନେଲ ମେସି ଆଗରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ନାମରେ ଏଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ରହିଛି ଯାହା ମେସି ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ରୋନାଲଡୋ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଯିଏ ୫ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ସାମଗ୍ରିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ମେସିଙ୍କ ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି। ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ୨୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ୧୩ଟି ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ରୋନାଲଡୋ ୨୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୮ଟି ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି।

