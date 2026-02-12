ETV Bharat / sports

Nepal vs Italy: ୱାଙ୍ଖେଡ଼େରେ ଇଟାଲୀର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ: ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ମାଡ଼ରେ ଧୂଳିସାତ୍ ହେଲା ନେପାଳ

Nepal vs Italy: ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଟାଲୀ ନେପାଳକୁ ୧୦ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

T20 World Cup 2026 Nepal vs Italy Highlights
ୱାଙ୍ଖେଡ଼େରେ ଇଟାଲୀର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 6:39 PM IST

1 Min Read
Nepal vs Italy Highlights: କ୍ରିକେଟର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ନୂଆ କରି ପାଦ ଦେଇଥିବା ଇଟାଲୀ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଟାଲୀ ନେପାଳକୁ ୧୦ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଆଇସିସି ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ୧୬ ନମ୍ବରରେ ଥିବା ନେପାଳକୁ ୨୬ ନମ୍ବରରେ ଥିବା ଇଟାଲୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାତ୍ ଦେଇଛି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି।

ଦୁଇ ଭାଇ ଜିତାଇ ଦେଲେ ମ୍ୟାଚ୍

ଇଟାଲୀର ଏହି ବିଜୟର ନାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ— ଜଷ୍ଟିନ୍ ମସ୍କା ଏବଂ ଆନ୍ଥୋନୀ ମସ୍କା। ୧୨୪ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଏହି ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଓଭରରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କରଣ କେସିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଆନ୍ଥୋନୀ ଛକା ମାରି ନିଜର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପାୱାରପ୍ଲେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦୁହେଁ ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ୬୮ ରନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ୧୧ତମ ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ବଲରେ ଜଷ୍ଟିନ୍ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆନ୍ଥୋନୀ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ନିଜର ପଚାଶ ରନ୍ ପୂରା କରିଥିଲେ।

ମାତ୍ର ୧୨.୪ ଓଭରରେ ଇଟାଲୀ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଜଷ୍ଟିନ୍ ୪୪ ବଲରୁ ୬୦ ରନ୍ ଏବଂ ଆନ୍ଥୋନୀ ମାତ୍ର ୩୨ ବଲରୁ ୬୨ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା ନେପାଳର ବ୍ୟାଟିଂ

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ନେପାଳ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ୮ ରନରେ କୁଶଲ ଭୁର୍ତ୍ତେଲଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ପୌଡେଲ (୨୩) ଏବଂ ଆସିଫ୍ ଶେଖ୍ (୨୦) ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ଆରୀଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପୂରା ଦଳ ମାତ୍ର ୧୨୩ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ମାତ୍ର ୩୦ ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଟାଲୀ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରିଷ୍ଣା କାଲୁଗାମାଗେ ମାତ୍ର ୧୮ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ।

ଇଟାଲୀର ଏହି ବିଜୟ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?

ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଥିବା ଇଟାଲୀ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ହାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବିଜୟ ସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦଳ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

