ETV Bharat / sports

ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ହାଟ୍ରିକ, ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାମି ବେଙ୍ଗଲ ଟି୨୦ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ ରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି।

Mohammed Shami Takes Hat Trick
ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ହାଟ୍ରିକ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bengal T20 League, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାମି ବେଙ୍ଗଲ ଟି୨୦ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ ରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ହାଟ୍ରିକ ନେବାର ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବେଙ୍ଗଲ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ସିଜନ ୩ ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶ୍ରଚୀ ରାଢ଼ ଟାଇଗର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ହାଟ୍ରିକ ନେଇଛନ୍ତି। ସର୍ଭୋଟେକ ସିଲିଗୁଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ବଡ଼ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ବେଙ୍ଗଲ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ ରେ ହାଟ୍ରିକ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବୋଲର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଶାମିଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା।

ଶାମି ୧୬ ତମ ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍‌ରେ ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପଞ୍ଚମ ବଲ୍‌ରେ ରୋହିତ କୁମାରଙ୍କୁ ପେଭିଲିୟନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ସମପରି ଷଷ୍ଠ ତଥା ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ଦୀପାଞ୍ଜନ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ନିଜର ହାଟ୍ରିକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଶାମି ୪ ଓଭରରେ ୨୭ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯାହା ବଳରେ ସିଲିଗୁଡ଼ି ରାଢ଼ ଟାଇଗର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୨୪ ରନ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଶାମିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କରଣ ଲାଲ୍ ୩୬ ରନ୍ ଦେଇ ୩ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସିଲିଗୁଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୮ ରନ୍‌ର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶାଳ ଭାଟିଙ୍କ ୪୬ ବଲ୍‌ରେ ୮୬ ରନ୍‌ର ଚମତ୍କାର ପାଳିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା। ସେ ନିଜର ଏହି ଧୂଆଁଧାର ପାଳିରେ ୬ଟି ଛକା ଏବଂ ୫ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରମୋଦ ଚଣ୍ଡିଲାଙ୍କ ୧୬ ବଲ୍‌ରେ ୩୬ ରନ୍‌ର ନାବାଦ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ୨୦୦ ରନ୍ ପାର୍ କରାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଶ୍ରାଚୀ ରାଢ଼ ଟାଇଗର୍ସ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୮୪ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା। ଶୁଭମ ଦେ ସିନିୟର ୨୫ ବଲ୍‌ରେ ୪୮ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ ପ୍ରସାଦ ୨୬ ବଲ୍‌ରେ ୪୪ ରନ୍‌ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବାର ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ସେ ନିଜର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ରେ ଦୁବାଇଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଶାମି ଲଗାତାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।

ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜନ୍‌ର ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ପାଇଁ ୨୫ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୨୭ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ୬୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶାମି ୨୨୯ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ୧୦୮ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୨୦୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ରେକର୍ଡ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ହକି: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଜିତିଲା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ

ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ ଆର. ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଜିତିଲେ ନରୱେ ଚେସ୍ ଟାଇଟଲ୍

TAGGED:

MOHAMMED SHAMI HAT TRICK
MOHAMMED SHAMI BOWLING
ILIGURI STRIKERS VS RARH TIGERS
ମହମ୍ମଦ ଶାମି
BENGAL T20 LEAGUE 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.