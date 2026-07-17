ETV Bharat / sports

ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି, ୩ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ଆଇସିସି

Mohammad Nawaz: ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡର ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ ଡୋପିଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ନେଇ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ICC Bans Mohammad Nawaz
ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC Bans Mohammad Nawaz: ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡର ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ ଡୋପିଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ନେଇ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସହ-ଆୟୋଜକତ୍ୱରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ କଲୋମ୍ବୋଠାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ନୱାଜଙ୍କ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟେଷ୍ଟରୁ ତାଙ୍କ ନମୁନାରେ 'କାର୍ବୋକ୍ସି-ଟିଏସସି' (Carboxy-THC) ନାମକ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଛି। ଯାହା ଆଇସିସି (ICC) ର ଆଣ୍ଟି-ଡୋପିଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିଥାଏ।

ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ

୩୨ ବର୍ଷୀୟ ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ ଜଣେ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର୍ ବୋଲର ହେବା ସହ ନିମ୍ନ କ୍ରମର ଜଣେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନୱାଜ ନିଜ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଆରୋପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ପଦାର୍ଥଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବାହାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ନଥିଲା।

ମହମ୍ମଦ ନୱାଜଙ୍କ ଉପରେ ତିନି ମାସର ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ୧ ମେ ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ମାନାଯିବ। ଏହି ତାରିଖରୁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସସପେନସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଅପବ୍ୟବହାର ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ନୱାଜଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସସପେନସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଛି। ନୱାଜ ଯଦି ଆଇସିସିର ନିଶା ମୁକ୍ତି ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅବଧିକୁ କେବଳ ଏକ ମାସ ପାଇଁ କରିଦିଆଯିବ।

ଆଇସିସି ହଟାଇଲା ନୱାଜଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡ

ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମହମ୍ମଦ ନୱାଜଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇସିସି ଆଣ୍ଟି-ଡୋପିଂ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସେହି ସମୟଠାରୁ ମେ ୧ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନୱାଜଙ୍କ ନାମ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ନୱାଜ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ମାତ୍ର ୧୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସ୍କୋର ପାର୍ କରିପାରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବୋଲିଂରେ ସେ ୭ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନର ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର୍ ଏବଂ ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡର। ଯିଏ ନିଜର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ ଓ ନିମ୍ନ କ୍ରମର ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଖତିଆର କରିଛନ୍ତି। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ୬ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୪୪ଟି ଦିନିକିଆ (୪୯ ୱିକେଟ୍) ଏବଂ ୯୮ଟି ଟି-୨୦ (୧୦୧ ୱିକେଟ୍) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs ENG: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବଡ଼ ଧମାକା; ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କଲେ ୪ଟି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

ଦିନିକିଆରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ କି ରୋହିତ ଶର୍ମା? ଲର୍ଡସ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲା ସସପେନ୍ସ, ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିତାମାତା

TAGGED:

MOHAMMAD NAWAZ
ICC
PAKISTAN CRICKET
ଆଇସିସି
ICC BANS MOHAMMAD NAWAZ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.