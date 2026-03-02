'ଇଣ୍ଡିଆ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ' ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର, ସେମିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏପରି ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ
Mohammad Amir Trolled: ରବିବାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।
Published : March 2, 2026 at 10:49 AM IST
India vs West Indies: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ରବିବାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଭାରତର ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଅମିରଙ୍କୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି।
ଅମିରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ?
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଟିଭି ଶୋ’ରେ ମହମ୍ମଦ ଅମିର ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, "ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରୁ କି ନକରୁ, ଭାରତ କିନ୍ତୁ ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।"
ଅମିରଙ୍କ ଏହି କଥା ସେତେବେଳେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜ ଖେଳ ଜରିଆରେ ଏହି ଦାବିକୁ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅମିରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
India are through to the #T20WorldCup semi-finals ✨ pic.twitter.com/431RyYOLqw— ICC (@ICC) March 1, 2026
କଷ୍ଟକର ବିଜୟ ସହ ସେମିଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ୫ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପିଛା କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ରବିବାର ଦିନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୪ ୱିକେଟ୍ରେ ୧୯୫ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ ଚାରି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ଭାରତ ୧୯.୨ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୯ ରନ୍ କରି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ସର୍ବାଧିକ ୯୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଭାରତର ଚମତ୍କାର କମବ୍ୟାକ୍:
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ଭାରତ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ୭୬ ରନରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ହାରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଦଳ ହାର ମାନିନଥିଲା। ଏହା ପର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ହରାଇଲା। ଏବଂ ଶେଷରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି।
"ମଇଦାନରେ ଜବାବ ଦେବା ହିଁ ଭାରତର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ।" - ଜଣେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅମିରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଏହିପରି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପୋଷ୍ଟ:
Mohammad Amir rn. 🤣😭#INDvsWI #T20WorldCup2026 pic.twitter.com/Af2eogBawN— Karan Sharma (@Kayveesharma) March 1, 2026
India team to Mohammad Amir pic.twitter.com/4IwsmcBdyX— Avijit (@iamyouravijit) March 1, 2026
One word for this pakistani joker Mohammad Amir 🃏🃏— KALESHI TOON (@To_kaleshi) March 1, 2026
Jahil Mohammad Amir said, " india will not qualify for semis."— Bona fide🇮🇳🇮🇱🇷🇺 (@cyber_alph) March 1, 2026
India win means the following:— DanielMayu (@ChhabraC9366657) March 1, 2026
Mohammad Amir: India won't enter semi finals. #INDvsWI— Neha (@NehaScrollz) March 1, 2026
Mohammad Amir: India won't enter semi finals— Sagar (@sagarcasm) March 1, 2026
Mohammad amir be like— Shubham (@stakhi893) March 1, 2026
