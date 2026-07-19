ETV Bharat / sports

ୱାଶିଂଟନ୍‌କୁ ୧ ରନ୍‌ରେ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଏମଏଲସି ଟ୍ରଫି ଜିତିଲା ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲିସ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ

MLC 2026: ବିଜୟ ପରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ମାଲିକ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

MLC 2026 Final Los Angeles Knight Riders Win First MLC Trophy
ପ୍ରଥମ ଏମଏଲସି ଟ୍ରଫି ଜିତିଲା ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲିସ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (gettyiamges)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MLC 2026 Final: ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମେଜର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ଓକଲାଣ୍ଡ କୋଲିଜିୟମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ କୁ ହରାଇ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ଏକ ରନ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏମଏଲସି ଲିଗରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦଳର ଏହା ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ। ବିଜୟ ପରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ମାଲିକ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍

ଏମଏଲସି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଏଲ୍‌ଏ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଶାହରୁଖ 'ଏକ୍ସ' (X) ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏଲ୍‌ଏକେଆର୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍!... ଆମେରିକାରେ କ୍ରିକେଟ୍... ସୁନୀଲ ନରେନ, ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର, ରସେଲ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଭାଗ ନେବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜିତିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲପାଇବା... କୋରବୋ ଲଢବୋ ଜିତବୋ!"

ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦଳର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତା

ମେଜର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସିଜନ୍‌ରେ ଏଲ୍‌ଏକେଆର୍ ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ରହି ଦଳ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହି ସିଜନ୍‌ରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ନିଜର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ‘ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ’ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।

ଫାଇନାଲର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା

ଓକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆରେ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ ଓପନର କଲିନ୍ ମୁନ୍ରୋ ୨୯ ବଲ୍‌ରେ ଚାରିଟି ଛକା ସହ ୪୦ ରନ୍ ଏବଂ ଆନ୍ଦ୍ରେ ଫ୍ଲେଚର ୨୭ ବଲ୍‌ରେ ସାତଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହ ୪୭ ରନ୍‌ର ଦ୍ରୁତ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଟ୍ରମ୍ପ ୨୧ ବଲ୍‌ରେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଓ ତିନୋଟି ଛକା ସହ କେବଳ ୩୯ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୦ ଓଭର ଖେଳି ପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ୧୯.୪ ଓଭରରେ ୧୬୪ ରନ୍ କରି ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ୱାଶିଂଟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ବେନ୍ ଦ୍ୱାର୍ଶିଅସ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମିଚେଲ୍ ଓଭେନ୍, ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ରଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

୧୬୫ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ୱାଶିଂଟନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେବ ବୋଲି ମାନାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ବୋଲରମାନେ ଏହାକୁ ୱାଶିଂଟନ୍ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ କରିଦେଇଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ୧୩ ବଲ୍‌ରେ ଆଠ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ୨୯ ରନ୍ ସ୍କୋର ସୁଦ୍ଧା ଦଳର ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଫର୍ମରେ ଥିବା ଆଣ୍ଡ୍ରିସ୍ ଗୌସ୍ ହଠାତ୍ ରିଭର୍ସ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ଚକ୍କରରେ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଯାଇଥିଲା। ଗୌସ୍ ୩୫ ବଲ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ଓ ଦୁଇଟି ଛକା ସହ ୪୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ଶେଷ ଛଅ ବଲ୍‌ରେ ଯେତେବେଳେ ୧୫ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ୟାଡ୍‌ଲି ଭ୍ୟାନ୍ ସାଲକୱିକ୍ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଟ୍ରଫିକୁ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଆଡ଼କୁ ଆଣିଦେଇଥିଲେ।

ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ୱାଶିଂଟନ୍‌କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ତିନି ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଠ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଲହିରୁ ମିଲାନ୍ତା ସୁପର ଓଭର ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ ନେବା ପ୍ରୟାସରେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍‌ରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଶଟ୍ ଲଗାଇ ପାରି ନଥିଲେ। ଏହାଫଳରେ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏକ ରନ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମଏଲସି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ସୁନୀଲ ନରେନ ଏବଂ ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି, ୩ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ଆଇସିସି

ଦିନିକିଆରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ କି ରୋହିତ ଶର୍ମା? ଲର୍ଡସ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲା ସସପେନ୍ସ, ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିତାମାତା

TAGGED:

MLC 2026 FINAL
LAKR WIN MLC 2026
MLC 2026
ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲିସ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ
MAJOR LEAGUE CRICKET 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.